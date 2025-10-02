Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντίμτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραδώσουν πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, αλλιώς η Ρωσία θα αναγκαστεί να απαντήσει κατάλληλα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων και σε μια συγκυρία που δεν είναι τυχαία. Συγκεκριμένα, η Ρωσία φαίνεται να μαθαίνει ακόμη μια φορά από τα λάθη της, με νεότερες αναφορές να υποστηρίζουν ότι οι ρωσικοί πύραυλοι πλέον ξεπερνούν το αμερικανικό σύστημα Patriot, το οποίο τον Σεπτέμβριο αναχαίτισε μόλις το 6% των βλημάτων.

Οι Financial Times έγραψαν ότι οι επιθέσεις που έγιναν το καλοκαίρι σε ουκρανικά εργοστάσια κατασκευής drones έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν βελτιωθεί ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αμερικανικές συστοιχίες Patriot, όπως ανέφεραν Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία πιθανότατα έχει τροποποιήσει το κινητό σύστημα Iskander-M, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους με εκτιμώμενο βεληνεκές έως 500 χλμ., καθώς και τους βαλλιστικούς πυραύλους αέρος-εδάφους Kinzhal, που μπορούν να φτάσουν έως 480 χλμ., πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Οι πύραυλοι ακολουθούν πλέον μια τυπική τροχιά πριν αποκλίνουν της πορείας τους και στο τελευταίο στάδιο πέφτουν απότομα ή κάνουν ελιγμούς που μπερδεύουν τα συστήματα Patriot, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την αναχαίτιση.

«Αυτό αλλάζει τα δεδομένα για τη Ρωσία», δήλωσε ένας πρώην Ουκρανός αξιωματούχος. Με το Κίεβο να αντιμετωπίζει επίσης καθυστερήσεις στις παραδόσεις αντιαεροπορικών πυραύλων από τις ΗΠΑ, οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές ενόψει του χειμώνα.

Το ποσοστό αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από την Ουκρανία βελτιώθηκε το καλοκαίρι, φθάνοντας το 37% τον Αύγουστο, αλλά κατέρρευσε στο 6% τον Σεπτέμβριο, παρότι οι ρωσικές εκτοξεύσεις πυραύλων ήταν λιγότερες, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της ουκρανικής αεροπορίας που συνέλεξε το λονδρέζικο Centre for Information Resilience και ανέλυσαν οι Financial Times.

Οι πύραυλοι αναχαίτισης Patriot είναι οι μόνοι στο οπλοστάσιο του Κιέβου που μπορούν να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Οι ρωσικοί πύραυλοι cruise μπορούν να καταρριφθούν με λιγότερο εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας, αλλά οι πρόσφατες αναβαθμίσεις έχουν κάνει τη διαδικασία πιο δύσκολη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δυτικός αξιωματούχος που είχε ενημερωθεί σχετικά με τα δεδομένα απόδοσης των Patriot ανέφερε ότι η πρώτη ένδειξη αναβάθμισης των ρωσικών πυραύλων ήταν η σημαντική πτώση στα ποσοστά αναχαίτισης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει διαμορφωθεί ένα «μοτίβο» κατά το οποίο οι εισερχόμενοι πύραυλοι συμπεριφέρονται διαφορετικά στη «τελική τους φάση», παρεκκλίνοντας από τις γνωστές ρυθμίσεις εμπλοκής.

Η εκτίμηση αυτή υποστηρίζεται από έκθεση του ειδικού γενικού επιθεωρητή της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA), η οποία καλύπτει την περίοδο από 1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις «αντιμετώπισαν δυσκολίες στη συστηματική χρήση των συστημάτων αεράμυνας Patriot για την προστασία έναντι των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, λόγω πρόσφατων τακτικών βελτιώσεων της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιτρέπουν στους πυραύλους τους να αλλάζουν τροχιά και να εκτελούν ελιγμούς αντί να ακολουθούν μια παραδοσιακή βαλλιστική πορεία».

Η έκθεση αναφέρει ρωσική επίθεση στις 28 Ιουνίου με επτά βαλλιστικούς πυραύλους, από τους οποίους η Ουκρανία κατέρριψε μόνον έναν. Στις 9 Ιουλίου, κατά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία εκτόξευσε 13 πυραύλους, εκ των οποίων το Κίεβο κατέρριψε ή αναχαίτισε τους επτά.

Η Ουκρανία μοιράζεται δεδομένα εμπλοκής των Patriot με το Πεντάγωνο και τους αμερικανικούς κατασκευαστές του συστήματος αεράμυνας, σύμφωνα με δυτικούς και Ουκρανούς αξιωματούχους. Η Raytheon, με έδρα τη Βιρτζίνια, κατασκευάζει το σύστημα Patriot, ενώ η Lockheed Martin, με έδρα το Μέριλαντ, παράγει τους πυραύλους αναχαίτισης του συστήματος. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις ώστε να συμβαδίζουν με τις ρωσικές προσαρμογές, αλλά ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι οι βελτιώσεις αυτές συχνά υστερούν σε σχέση με την εξελισσόμενη τακτική της Μόσχας.

Ο Σεργκέι Κισλίτσια, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε στους Financial Times ότι «οι Ρώσοι συνεχίζουν να αναβαθμίζουν σημαντικά την τεχνολογία των Iskander και άλλων πυραύλων τους». Υπογράμμισε ότι οι εταίροι του Κιέβου πρέπει να σταματήσουν τις ροές εξαρτημάτων δυτικής προέλευσης προς τη Ρωσία, ακόμη και εκείνες που φτάνουν σε αυτήν μέσω Κίνας.

Αναλυτές δήλωσαν ότι οι προσαρμογές λογισμικού πιθανότατα είναι ο λόγος πίσω από τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ρωσικών πυραύλων. Ο Fabian Hoffmann, ερευνητής πυραυλικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ανέφερε ότι οι κατασκευαστές αξιοποιούν συστηματικά δεδομένα από αναχαιτίσεις για να βελτιώσουν τις επιδόσεις. Η Ρωσία, είπε, φαίνεται να το κάνει αυτό.