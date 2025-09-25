Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού στην περιοχή Μικολάιφ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). ης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΟΑΕ, κλιμάκιο του οργανισμού που βρίσκεται στο σημείο ενημερώθηκε ότι 22 drones θεάθηκαν στην περιοχή αργά την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, και ορισμένα εξ αυτών πλησίασαν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.