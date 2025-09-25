Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει πίσω από τη Ρωσία τα χαμένα εδάφη της, δήλωση που φέρεται να μην ήταν τυχαία.

Πριν λίγο καιρό, Κίεβο και Ουάσιγκτον υπέγραψαν συμφωνία για να ξεπουλήσει η Ουκρανία στις ΗΠΑ τον εθνικό της πλούτο, ώστε να λάβει στρατιωτική υποστήριξη. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι περιοχές με πολύτιμα ορυκτά βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο ή έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, κάτι που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την εξόρυξη τους.

Η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου δημοσίευσε χάρτη με τα εδάφη που κατέχει η κάθε πλευρά, αλλά και που δείχνει τις περιοχές πλούσιες σε σπάνιες γαίες.

Επίσης, το Sky News σε ανάλυση για την πορεία του πολέμου έγραψε πως η Ρωσία κατέχει περίπου το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014. Η Μόσχα έχει επικεντρωθεί στις περιοχές Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τις καταλάβει πλήρως. Στη Λουχάνσκ ελέγχει σχεδόν το σύνολο της περιοχής, αλλά σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα περίπου το 30% παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτύχει εδαφικά κέρδη με βραδύ ρυθμό και σημαντικές απώλειες. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς εξακολουθούν να αντιστέκονται εδώ και χρόνια, ενώ η προέλαση της Μόσχας δεν έχει καταφέρει να επιφέρει στρατηγικό καίριο πλήγμα.

Χάρτης με τα εδάφη που κατέχει η κάθε χώρα. Με κόκκινο χρώμα τα ρωσικά κατεχόμενα εδάφη, με μαύρο οι περιοχές που προσάρτησε η Μόσχα το 2014. Με μπλε χρώμα περιοχές που ανατάλεβε η Ουκρανία από αντεπιθέσεις

Οι σφοδρότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιοχή του Ντονμπάς, και ειδικότερα γύρω από το Ποκραβσκ, μια βιομηχανική πόλη – κόμβο σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων που πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων.

Η πόλη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν να περικυκλώσουν τους υπερασπιστές και να αποκόψουν γραμμές ανεφοδιασμού. Εδώ και εβδομάδες υπήρχε η αίσθηση ότι η πτώση της ήταν θέμα χρόνου, ωστόσο ουκρανικές αντεπιθέσεις έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Στο βορειοανατολικό μέτωπο, κοντά στο Κουπιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόοδο. Το Κουπιάνσκ, βασικό σημείο συγκέντρωσης σιδηροδρομικών γραμμών και εφοδιαστικό κέντρο, θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

Στον νότο, η Ουκρανία θέτει ως στρατηγικό στόχο την ανάκτηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022. Η ανάκτησή του θα ήταν καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Χάρτης με τα ορυκτά της Ουκρανίας. Με σκούρο μπλε χρώμα είναι το τιτάνιο, με γκρι ο σίδηρος και με πράσινο διάφορες σπάνιες γαίες

Πέρα από αυτό, Μαριούπολη και Μελιτόπολη παραμένουν σε ρωσικά χέρια, ενώ η Κριμαία εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία στρατηγική επιδίωξη για το Κίεβο. Η χερσόνησος, με τη γέφυρα του Κερτς να τη συνδέει με τη Ρωσία, παραμένει σύμβολο αλλά και κρίσιμος κόμβος ανεφοδιασμού για τον ρωσικό στρατό.

Η πόλη της Χερσώνας, που απελευθερώθηκε το 2022, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο στη δυτική όχθη του Δνείπερου. Στην απέναντι όχθη, παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, η Ουκρανία διατηρεί μικρό αλλά σταθερό προγεφύρωμα, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες.