Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την προεδρία μετά τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο «Axios».

«Ο στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας πως δεν είναι στις προθέσεις του να συνεχίσει να διεκδικεί το ανώτατο αξίωμα της χώρας όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι, «αν η Ρωσία δεν βάλει τέλος στον πόλεμο, οι αξιωματούχοι που εργάζονται στο Κρεμλίνο θα πρέπει να ψάξουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο».

Η δηλώσεις αυτές έρχονται, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις στο μέτωπο, και την ώρα που στη διεθνή σκηνή εντείνονται οι συζητήσεις για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις ή παγώματα των συγκρούσεων.

Ο Ζελένσκι, πρώην ηθοποιός και πολιτικός νεοεισερχόμενος, εξελέγη πρόεδρος το 2019, κερδίζοντας τη λαϊκή υποστήριξη με υποσχέσεις για διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς και ειρήνευση. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έχει μετατραπεί σε διεθνές σύμβολο αντίστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για το εάν θα υπάρξει υποψήφιος διάδοχος ή εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.