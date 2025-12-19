Η εικόνα του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα στη EuroLeague χαρακτηρίζεται από έντονες μεταπτώσεις, όπου τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να βαραίνουν. Στο πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό του παιχνίδι γνώρισε εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια με 92-99, έχοντας προηγουμένως χάσει από Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα. Στη διοργάνωση οι «Ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 8-7 και καταλαμβάνουν την 10η θέση (έχουν ματς λιγότερο). Οι Πειραιώτες σκοράρουν 86,7 πόντους ανά αγώνα και μαζεύουν 36,4 ριμπάουντ. Ο Γουόκαπ αποτελεί τον βασικό οργανωτή, μοιράζοντας 6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στην επίθεση ξεχωρίζουν ο Βεζένκοφ (17,9 π.) και ο Ντόρσεϊ (17,4 π.). Κομβική είναι και η παρουσία του Μιλουτίνοφ στη ρακέτα, με 11 πόντους και 7,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Η κυκλοφορία της μπάλας παραμένει προβληματική, καθώς οι Λι και Ντόρσεϊ δεν προσφέρουν τη στήριξη που απαιτείται στον Γουόκαπ. Ανησυχία προκαλεί και η αμυντική εικόνα, με τους αντιπάλους στα τελευταία πέντε ματς να σουτάρουν 45,6% από τα 6,75 μ. (72/158), ενώ ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί 99, 98, 91, 86 και 87 πόντους αντίστοιχα. Εκτός δράσης θα μείνει ο Μόρις, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα απέναντι στον Κολοσσό. Δεν υπολογίζονται επίσης οι τραυματίες Γουόρντ και ΜακΚίσικ.

Η Βιλερμπάν ταξίδεψε στην Ελλάδα με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από τη δύσκολη επικράτηση με 76-74 επί της Μπάγερν. Παρότι βρέθηκε σε δυσμενή θέση, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες.

Στην EuroLeague, η γαλλική ομάδα παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-12, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα, έχοντας 8-3 και συγκατοικώντας στη δεύτερη θέση με την Παρί. Απέναντι στη Μπάγερν, ο Ερτέλ ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους, με τον Γουότσον να ακολουθεί με 14, επιβεβαιώνοντας πως η Bιλερμπάν στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα γκαρντ της. Ο Τραορέ συνέβαλε με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ. Μόνο δύο παίκτες έχουν διψήφιο μέσο όρο πόντων: ο Ντε Κολό (14,1) και ο Γουότσον (13,6). Δεν θα αγωνιστεί ο Τζάκσον αμφίβολος ο Ντε Κολό.