Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα του δραματικού αγώνα ανάμεσα στην Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Με 4,9’’ να απομένουν και το σκορ στο 94-90 υπέρ των Μαδριλένων, ο γκαρντ των Γάλλων ανέλαβε την ευθύνη του κρίσιμου σουτ, παρότι βρισκόταν σε κακή βραδιά, έχοντας μόλις 11 πόντους και 1/11 τρίποντα.

Η προσπάθειά του κατέληξε στο σίδερο και αμέσως μετά, στο τάιμ άουτ που ακολούθησε, ο Ιφί ξέσπασε με έντονο τρόπο. Κατευθυνόμενος προς τον πάγκο, κλώτσησε αρχικά μία καρέκλα και στη συνέχεια έσπρωξε όσες βρέθηκαν μπροστά του, προκαλώντας αναστάτωση και στιγμές αμηχανίας.

Οι συμπαίκτες του παρακολουθούσαν σαστισμένοι, ενώ ο προπονητής της Παρί, Φρανσέσκο Ταμπελίνι, επέλεξε να απομακρυνθεί προς τον αγωνιστικό χώρο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση αντιπαράθεση. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά ήταν ασυνήθιστη και αποτυπώνει ξεκάθαρα την ψυχολογική πίεση που βίωνε εκείνη τη στιγμή ο Ιφί. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να επηρεάστηκε και από τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η εμφάνισή του δεν ήταν η ιδανική…