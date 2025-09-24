Η Ουκρανία πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, το οποίο έχει μετατραπεί σε βάση του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, επειδή θεωρούνταν το ασφαλέστερο μέρος.

Σύμφωνα με τον kyivindependent.com, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε και χτύπημα κατά ρωσικών πλοίων.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι τα drones έπληξαν το κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές και στο ξενοδοχείο Novorossiysk, που βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα (1,2 μίλια) από το λιμάνι, καθώς και σε τουλάχιστον πέντε κτίρια της περιοχής.

Επίσης, χτυπήθηκαν και εγκαταστάσεις επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν ρωσικές, καζακικές και ξένες εταιρείες.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και έξι άλλα τραυματίστηκαν, ενώ το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ούτε σχολιάσει και την επίθεση.