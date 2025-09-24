Η Ουκρανία πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, το οποίο έχει μετατραπεί σε βάση του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, επειδή θεωρούνταν το ασφαλέστερο μέρος.

Σύμφωνα με τον kyivindependent.com, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε και χτύπημα κατά ρωσικών πλοίων.

A burning Ukrainian naval drone spotted off Novorossiysk, with Russian warships clearly visible in the background. Time for another visit. pic.twitter.com/XnK6q4hfoC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Πληροφορίες ανέφεραν ότι τα drones έπληξαν το κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές και στο ξενοδοχείο Novorossiysk, που βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα (1,2 μίλια) από το λιμάνι, καθώς και σε τουλάχιστον πέντε κτίρια της περιοχής.

‼️‼️🇺🇦🛥✈️🔥 BREAKING -At this moment, a massive attack by Ukrainian naval and aerial drones is underway in Novorossiysk port, Krasnodar region, Russia, where the Russian Black Sea Fleet is stationed — dozens of explosions have already been reported, and large fires are visible,… pic.twitter.com/JtCNThODi1 — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 24, 2025

Επίσης, χτυπήθηκαν και εγκαταστάσεις επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν ρωσικές, καζακικές και ξένες εταιρείες.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και έξι άλλα τραυματίστηκαν, ενώ το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ούτε σχολιάσει και την επίθεση.