Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις παγκόσμιες δυνάμεις να εργαστούν από κοινού προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στη χώρα του, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει να επεκτείνει τις εχθροπραξίες πέραν της Ουκρανίας.

Στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον της 193-μελούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ζελένσκι είπε πως ο πόλεμος βοήθησε στο να εξαπολυθεί η καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία κι ότι η Ουκρανία κινείται προς το να διευρύνει την εξαγωγή των όπλων της σε συμμάχους.

«Ζούμε αυτήν τη στιγμή την καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς αυτήν τη φορά περιλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη», εκτίμησε. «Εάν ο κόσμος δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις απειλές και δεν υπάρχει σταθερή πλατφόρμα για τη διεθνή ασφάλεια, θα επικρατεί ακόμη η ειρήνη στη Γη;», διερωτήθηκε.

«Τα δεδομένα είναι απλά, το να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο… είναι φθηνότερο από το να οικοδομείτε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές αργότερα», σημείωσε. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως οι φερόμενες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ Πολωνία και Εσθονία αποτελούν αποδείξεις ότι ο Πούτιν δοκιμάζει νέα όρια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τώρα ρωσικά ντρόουν πετούν ήδη κατά μήκος της Ευρώπης και ρωσικές επιχειρήσεις ήδη επεκτείνονται κατά μήκος χωρών», είπε. «Ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο επεκτείνοντάς τον και κανείς δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλής αυτήν τη στιγμή». Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Ουκρανία αποφάσισε να ξεκινήσει να εξάγει τα όπλα της σε συμμάχους. «Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε αυτήν την κούρσα από το μηδέν. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε ό,τι έχει ήδη αποδείξει την αξία του», τόνισε, αναφερόμενος στην αμυντική παραγωγή.

«Είμαστε έτοιμοι να μετατρέψουμε τα σύγχρονα όπλα μας στη σύγχρονη ασφάλειά σας. Αποφασίσαμε να διευρύνουμε τις εξαγωγές όπλων. Και αυτά είναι πανίσχυρα συστήματα που δοκιμάστηκαν σε πραγματικό πόλεμο, όταν κάθε διεθνής θεσμός απέτυχε», υπογράμμισε. «Η Ουκρανία δεν διαθέτει μεγάλους πυραύλους που οι δικτάτορες αρέσκονται να επιδεικνύουν στις παρελάσεις, όμως διαθέτουμε ντρόουν που μπορούν να πετάξουν έως 2.000-3.000 χιλιόμετρα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τα κατασκευάσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας στη ζωή».

Ζελένσκι: Η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί αυτόματα εγγύηση ασφάλειας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα από το βήμα του ΟΗΕ πως μια ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα εγγυηθεί αυτόματα την ασφάλεια, ενώ εξήρε την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ που υπονόησε πως το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία.

«Λόγω της αδυναμίας των διεθνών θεσμών, αυτή η τρέλα συνεχίζεται και ακόμα και να ενταχθούμε σε μια μακροχρόνια στρατιωτική συμμαχία δεν σημαίνει αυτόματα πως θα είμαστε ασφαλείς», ανέφερε ο Ζελένσκι στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Εξάλλου, ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντησή του χθες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Είχαμε μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και συνομίλησα επίσης με πολλούς άλλους σημαντικούς ηγέτες. Μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα», υπογράμμισε.

«Σίγουρα, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η Ευρώπη να προσφέρει μια πραγματική βοήθεια και σίγουρα βασιζόμαστε στις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος.