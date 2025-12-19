Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή (19/12) η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. «Κατακόκκινος» είναι ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας και καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Αθηνών-Λαμίας.

Χάος επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα όπως επίσης και στον Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20′-25′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 19, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.