Περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) έπληξαν χθες, Τετάρτη, τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, όπως ανέφερε σήμερα πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις λειτουργίες στο συγκρότημα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Transneft που έχει το μονοπώλιο στη διαχείριση των αγωγών πετρελαίου και επίσης ενός τερματικού πετρελαίου που ανήκει στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.

Η Ρωσία λέει ότι ουκρανικό drone στοχοποίησε τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

Παράλληλα, η Ρωσία λέει πως ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό Κουρσκ-2 που είναι επί του παρόντος υπό κατασκευή στην πόλη Κουρτσάτοφ, όπως δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντερ Χινστέιν.

Το drone συνετρίβη εντός ενός κτιρίου στον χώρο της κατασκευής, δήλωσε ο Χινστέιν, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι ο σταθμός εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.