Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από τριάντα τραυματίστηκαν σε επιθέσεις της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βόρεια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Τα πτώματα τριών ανθρώπων βρέθηκαν στα συντρίμμια σπιτιών και γραφείων σε συνοικία του Χαρκόβου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

BREAKING:



Ukraine’s 2nd-largest city Kharkiv is under an intense attack by Russian suicide drone swarms. At least 15 drones were launched at the city.



3 people were killed, 32 wounded.



One of the killed is a young man named Andrei. Here’s his friend crying next to his body. pic.twitter.com/Z2Saw7R7Fl