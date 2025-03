Ρωσικές επιθέσεις με drones στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βόρεια-ανατολική Ουκρανία, προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών το βράδυ της Τετάρτης.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας κι άλλοι επτά στο χωριό Ζόλοτσιβ, ενημέρωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός δεν αποκλείεται να γίνει πιο βαρύς.

"I don’t see putin as a bad guy." – Witkoff Right now, Kharkiv is under a heavy Shahed attack, with explosions echoing through the city. pic.twitter.com/Rci3PWQxEK

Αρκετές πολυκατοικίες χτυπήθηκαν, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως και πολιτική υποδομή — δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτή.

There was a massive Russian drone attack on Kharkiv tonight. About 15 explosions were heard in the city. https://t.co/wMhAq5VMjG pic.twitter.com/RVTP7hTz8W

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 πλήγματα drones στην πόλη, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών.

Kharkiv's first responders are nothing short of heroes. They often have to extinguish fires, provide medical aid, evacuate civilians, and dig through rubble while attack is still ongoing.



Today, they shared a video of a Russian drone strikes on Kharkiv. The footage captures them… pic.twitter.com/DMLb4Vtyb1