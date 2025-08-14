Την τεράστια έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές σε τέσσερις περιοχές της χώρας καταγράφουν δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης, τα οποία δημοσίευσε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι εικόνες ελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης από δορυφόρους του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus Emergency Management Service (EMS), και αποτυπώνουν με ακρίβεια την καμένη γη σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων, μέχρι τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν καεί:

42.466 στρέμματα στη Χίο

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Οι εικόνες δείχνουν όχι μόνο την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών, αλλά και την εκτεταμένη περιβαλλοντική ζημιά που έχουν προκαλέσει, σε περιοχές δασικές, αγροτικές και σε κατοικημένες ζώνες.

Η ανάλυση των στοιχείων συνεχίζεται, ενώ τα δεδομένα αξιοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιχειρησιακή διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.