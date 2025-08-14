Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια οικογένεια επιτέθηκε σε γυναίκα σε πτήση 3 ωρών και 47 λεπτών, της China Southern Airlines, επειδή παραπονέθηκε πως ένα μικρό αγόρι κλοτσούσε το κάθισμά της συνεχώς.

Όταν η πτήση CZ6164 προσγειώθηκε επικράτησε χάος, καθώς η οικογένεια φέρεται να περικύκλωσε τη γυναίκα και να της επιτέθηκε, επιμένοντας ότι έπρεπε να δείξει «περισσότερη κατανόηση γιατί είναι απλώς ένα παιδί».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου, κατά την πτήση από το Σενζέν προς το Νταλιάν, και πλέον ερευνάται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου Νταλιάν.

Επιβάτες ανέφεραν πως το αγόρι, που καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα, κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, δεν σταματούσε. Αργότερα, ενώ περπατούσε στον διάδρομο, φέρεται να τη χτύπησε επίτηδες στον ώμο, με αποτέλεσμα να της πέσουν τα ακουστικά στο πάτωμα.

Άλλος επιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη βίαιη επίθεση μέσα στην καμπίνα μετά την προσγείωση. Στο υλικό, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία! Το παρακάνετε!» καθώς την σπρώχνουν και τη ρίχνουν στο πάτωμα.

Μέλος της οικογένειας του αγοριού απάντησε: «Είναι απλώς ένα παιδί! Δεν μπορείς να δείξεις κατανόηση;».

Άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά απωθήθηκαν, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο πάτωμα, κρατώντας τα πράγματά της.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι στην επίθεση συμμετείχαν οι γονείς και η μεγαλύτερη αδελφή του παιδιού. Ο πατέρας την έσπρωξε, η μητέρα της φώναζε και η αδελφή της τράβηξε τα μαλλιά.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι τα μέλη του πληρώματος διαχειρίστηκαν το συμβάν και κάλεσαν την αστυνομία, που έχει αναλάβει την υπόθεση.