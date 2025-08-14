Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε γυναίκα που τραυματίστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, στον καταρράκτη Νεγάδων, στα Ιωάννινα.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, για την ασφαλή μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας.
Την παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη μεταφοά της στο νοσοκομείο.
