Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης: μπορεί να συλληφθεί μόλις πατήσει αμερικανικό έδαφος;

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, εάν το Κρεμλίνο δεν προχωρήσει προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η προθεσμία αυτή έχει ήδη λήξει και η πολυαναμενόμενη συνάντηση της Παρασκευής έχει ως στόχο να συζητηθεί ένας πιθανός τερματισμός της σύρραξης.

Η παρουσία του Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος γεννά ερωτήματα, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου — πράγμα που σημαίνει ότι θα συλλαμβανόταν αμέσως σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και ο Καναδάς.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, κάτι που, σύμφωνα με τον ειδικό Χάμις ντε Μπρέτον-Γκόρντον και όπως αναφέρει το Unilad, καθιστά πρακτικά αδύνατη τη σύλληψη του Πούτιν εκεί. «Μπορεί να κινείται θεωρητικά ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα δεν είναι μέλος του ΔΠΔ. Το ένταλμα δεν έχει καμία ισχύ σε μη υπογράφουσες χώρες. Οι Αμερικανοί δεν είναι μέλη, άρα μπορεί να πάει ακόμη και στην Αλάσκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιθανότητα να συλληφθεί είναι ανύπαρκτη, καθώς ο Πούτιν θα έχει εξασφαλίσει «σιδερένιες εγγυήσεις» από την κυβέρνηση Τραμπ πριν αποδεχθεί τη συνάντηση. «Ο πρόεδρος Πούτιν είναι εμμονικός με την ασφάλειά του και αποφεύγει να πετά εκτός φιλικού εναέριου χώρου. Στην περίπτωση της Αλάσκας, θα βρίσκεται μόνο για λίγα μίλια σε διεθνή εναέρια ζώνη».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CBS News, ο Λευκός Οίκος φέρεται να πιέζει Ευρωπαίους ηγέτες να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα παραχωρούσε στη Ρωσία τα ουκρανικά εδάφη του Ντονμπάς, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών: «Η απάντηση στο ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας βρίσκεται ήδη στο σύνταγμα της Ουκρανίας. Κανείς δεν μπορεί και δεν θα παρεκκλίνει από αυτό. Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στον κατακτητή», τόνισε.