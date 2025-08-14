Τραγικό φινάλε είχε η αναζήτηση για τον 10χρονο Jayden Spicer στο Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς η σορός του αγοριού εντοπίστηκε την Τρίτη, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης όμως, είναι ότι η μητέρα του, Felicia Gross, συνελήφθη και κατηγορείται για τον θάνατό του.

Η εξαφάνιση του Jayden είχε δηλωθεί στις 6 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, στην οποία συμμετείχαν πολυάριθμες ομάδες. Η Πολιτειακή Αστυνομία του Κεντάκι δήλωσε πως η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια πυκνοδασωμένη περιοχή, όπου εντοπίστηκε το σώμα του παιδιού σε έναν ρηχό τάφο.

Η δημόσια έκκληση και η ομολογία

Η τροπή της υπόθεσης είναι συγκλονιστική, καθώς η 33χρονη μητέρα, Felicia Gross, είχε αρχικά απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, μέσω μιας χειρόγραφης δήλωσης στα τοπικά μέσα, παρακαλώντας: «Τον θέλουμε με ασφάλεια σπίτι. Παρακαλώ αν κάποιος δει τον γιο μου Τζέιντεν Σπάισερ, ας το αναφέρει στην αστυνομία. Τον αγαπάμε πολύ, παρακαλώ κάντε το σωστό, καλέστε την αστυνομία, παρακαλώ προσευχηθείτε για εμάς».

Ωστόσο, οι αρχές ανακοίνωσαν πως η Gross ομολόγησε την ανθρωποκτονία του γιου της, οδηγώντας τους μάλιστα στον τόπο όπου βρέθηκε η σορός του. Σύμφωνα με τα έγγραφα της σύλληψής της, η μητέρα ομολόγησε ότι έδωσε στον Jayden υπνωτικά χάπια και στη συνέχεια τον έθαψε.

Οι κατηγορίες και οι αμφιβολίες των συγγενών

Η Felicia Gross αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, προσβολή μνήμης νεκρού, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και ψευδή αναφορά. Η σορός του 10χρονου έχει αποσταλεί στο γραφείο ιατροδικαστών της πολιτείας για νεκροψία.

Η τραγωδία έρχεται να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες αμφιβολίες που είχαν εκφράσει δύο θείες του Jayden, οι οποίες δήλωσαν πως «υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτή την υπόθεση που απλώς δεν βγάζουν νόημα». Η μητέρα του παιδιού κρατείται στις Περιφερειακές Φυλακές του Ποταμού Κεντάκι.