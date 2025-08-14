Κουνέλια με αλλόκοτες, κερατοειδείς προεξοχές στο πρόσωπο κυκλοφορούν στο Κολοράντο προκαλώντας πανικό αφού μοιάζουν να έχουν βγει από ταινία τρόμου. Ωστόσο, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος άγχους αφού τα τριχωτά πλάσματα έχουν απλώς προσβληθεί από έναν σχετικά κοινό ιό.

Τα κουνέλια cottontail που εντοπίστηκαν πρόσφατα στην πόλη Φορτ Κόλινς είναι μολυσμένα με τον κατά κύριο λόγο ακίνδυνο ιό Shope papillomavirus, ο οποίος προκαλεί κονδυλώματα που προεξέχουν από το κεφάλι τους, θυμίζοντας κέρατα.

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media οδήγησαν σε… δημιουργικά παρατσούκλια, όπως «κουνέλια Φρανκενστάιν», «δαιμονικά κουνέλια» και «ζόμπι κουνέλια». Στην πραγματικότητα, η ασθένεια αυτή δεν είναι νέα – ο ιός έχει εμπνεύσει αρχαία λαϊκά παραμύθια και τροφοδότησε την επιστημονική έρευνα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Πιθανολογείται ότι αποτέλεσε τη βάση για τον θρύλο του jackalope στη Βόρεια Αμερική – ενός μυθικού κουνελιού με κέρατα – ενώ η μελέτη της νόσου στα κουνέλια συνέβαλε στην κατανόηση της σχέσης ιών και καρκίνου, όπως ο ιός HPV που προκαλεί καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Ο ιός πήρε το όνομά του από τον Δρ. Ρίτσαρντ Ε. Shope, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, ο οποίος ανακάλυψε την ασθένεια στα cottontails τη δεκαετία του 1930.

Οι αναφορές για κουνέλια με «κέρατα» στο Φορτ Κόλινς, 105 χλμ. βόρεια του Ντένβερ, άρχισαν να γίνονται viral όταν κάτοικοι τα εντόπισαν και ανέβασαν φωτογραφίες στα social media.

Η Κάρα Βαν Χους, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Colorado Parks and Wildlife, δήλωσε στο Associated Press ότι δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπει κανείς μολυσμένα κουνέλια, ειδικά το καλοκαίρι, όταν οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια – που μεταδίδουν τον ιό – είναι πιο δραστήρια. Ο ιός μπορεί να περάσει από κουνέλι σε κουνέλι, αλλά όχι σε άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των κατοικίδιων.

Οι αυξήσεις αυτές μοιάζουν με κονδυλώματα, αλλά όταν μεγαλώσουν μπορεί να θυμίζουν κέρατα. Δεν βλάπτουν τα κουνέλια, εκτός εάν εμφανιστούν στα μάτια ή το στόμα τους, εμποδίζοντας την όραση ή τη σίτιση. Το ανοσοποιητικό τους σύστημα μπορεί να εξουδετερώσει τον ιό και, όταν συμβεί αυτό, οι προεξοχές εξαφανίζονται.