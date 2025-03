Ένας ρωσικός πύραυλος χτύπησε χθες, Παρασκευή, μια συνοικία στην πόλη Κριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 15 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη του Ντιπροπετρόβσκ.

Ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ δημοσιεύει στο Telegram φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που υπέστησαν πολυκατοικίες και ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονταν γραφεία επιχειρήσεων.

Russian strike with ballistic missile hit the Ukrainian city of Kryvyi Rih on Friday evening.



At least 8 wounded. pic.twitter.com/2QXbzP50uc — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) March 14, 2025

Η πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Σε ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, πολυκατοικίες και κυβερνητικά κτίρια.

Russian forces launched another attack on Kryvyi Rih, striking civilian facilities with missiles. So far, at least 11 civilians are reported wounded. pic.twitter.com/pb9Jjztyds — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) March 14, 2025

Στη νότια Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στη Χερσώνα, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Russia struck a café and a residential area in Kryvyi Rih with missiles. Many civilian casualties. pic.twitter.com/Mbrz0ewETO — Victoria (@victoriaslog) March 14, 2025

Στην περιφέρεια Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν το λιμάνι Τσορνομόρσκ, προκαλώντας εκτεταμένο μπλακάουτ στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ