Ο Δήμος της Ιερουσαλήμ πάγωσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

«Την Τετάρτη 6 Αυγούστου, ο Δήμος Ιεροσολύμων αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κατανοούμε ότι η αιτία πίσω από αυτή την απόφαση σχετίζεται με το ζήτημα της Άρνονα», του δημοτικού φόρου ακινήτων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η διαμάχη μεταξύ του Δήμου και αρκετών εκκλησιών που κατέχουν ακίνητη περιουσία στα Ιεροσόλυμα συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Για δεκαετίες, μια συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών και του Κράτους του Ισραήλ εμπόδιζε τον Δήμο να επιβάλει δημοτικό φόρο σε χριστιανικά ιδρύματα.

Ωστόσο, το 2018, η πόλη αποφάσισε ότι η απαλλαγή για τις εκκλησίες ίσχυε μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που απορρέουν από αυτά» — εξαιρώντας δραστηριότητες για προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες — και ξεκίνησε να ζητά την καταβολή ποσών που φτάνουν δεκάδες εκατομμύρια σέκελ.

Τότε, ο τότε δήμαρχος Νιρ Μπαρκάτ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες ως απάντηση έκλεισαν τον εμβληματικό Ναό του Παναγίου Τάφου για τρεις ημέρες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Δήμος υποχώρησε μόνο μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έκτοτε, οι εντάσεις επανέρχονταν κατά καιρούς μεταξύ Δήμου και εκκλησιαστικών αρχών για συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες.

«Ως θρησκευτικοί φορείς, οι εκκλησίες επιτελούν ζωτικούς ρόλους, διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικής πρόνοιας και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, είτε είναι χριστιανοί είτε όχι», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας Protecting Holy Land Christians («Προστασία των Χριστιανών της Αγίας Γης») του Θεοφίλου, η οποία συνεργάζεται και με άλλους επικεφαλής εκκλησιών στην πόλη.

«Για αυτόν τον λόγο, ιστορικά, οι εκκλησίες δεν κατέβαλλαν ποτέ δημοτικούς ή κρατικούς φόρους για εκκλησιαστικά ακίνητα, είτε κατά την περίοδο της Οθωμανικής, της Βρετανικής, της Ιορδανικής ή της Ισραηλινής διοίκησης».

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο δεν μπορεί πλέον να καταβάλει μισθούς σε κληρικούς, δασκάλους και υπαλλήλους. Παρόμοιες διαμάχες αντιμετωπίζουν και άλλες εκκλησίες. Υπόθεση που έχει καταθέσει ο Δήμος Ιεροσολύμων εναντίον του Αρμενικού Πατριαρχείου αναμένεται να συζητηθεί στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο.