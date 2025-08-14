Απάντηση σε όσα του καταλόγισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης για τις δηλώσεις του σχετικά με το 112 έδωσε ο Δήμαρχος της Πάτρας, Κώστας Πελετίδης μετά τις φωτιές στην Πάτρα.

Μιλώντας για τις κρίσιμες ώρες των πυρκαγιών, ο Δήμαρχος της Πάτρας ανέφερε πως: «Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα “καπνίζουν” και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ότι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη. Ενημερώνουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση του ότι η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη.

Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους. Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες. Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει…

Μπορεί να μας πει ο Υπουργός γιατί άφηναν τους εργαζόμενους να δουλεύουν την ώρα που η φωτιά απειλούσε την Βιομηχανική Περιοχή και τα σπίτια τους καίγονταν; Ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Τα μηχανήματα έργου βρέθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης που τους ζητήθηκε, μαζί με υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και μισθωμένα μηχανήματα για να συνδράμουν, και πολλές φορές απλός κόσμος μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου κατάφεραν να σταματήσουν τα χειρότερα. Λεωφορεία του Δήμου μετέφεραν τον κόσμο από τις περιοχές εκκένωσης και η δομή του Δήμου φιλοξενεί δημότες που δεν έχουν που να πάνε.

Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112. Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος.

Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης. Επικίνδυνη είναι η τακτική σας που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βίος τους να χάνεται. Επικίνδυνη είναι η πολιτική της κυβέρνησής σας κ. Κεφαλογιάννη που την έζησε ο λαός της Πάτρας και όλης της χώρας.

Όπως την έζησε και λίγο καιρό πριν όταν για τρίτη φορά έπιανε φωτιά ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Πάτρας. Αυτή η πολιτική είναι που αφήνει τα πυροσβεστικά με τρύπιες μάνικες όπως στο Πλατάνι και τους πυροσβέστες να σβήνουν με τις υδροφόρες του Δήμου. Και είναι βέβαιο πως για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες και οι πιλότοι των πυροσβεστικών που υπερβάλλουν εαυτούς, κοιμούνται στην άσφαλτο και πηγαίνουν στη μάχη χωρίς όπλα.

Η πολιτική σας επιλογή είναι να σώζετε τον πλούτο και όσους τον κατέχουν. Αυτή είναι που καίει παντού το λαό. Τι άλλο να πούμε… τα έγραψε και ο Λουντέμης «υπάρχουν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, αφού δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν».

ΥΓ. Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός».

Οργή Κεφαλογιάννη για δηλώσεις Πελετίδη

Την οργή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη για τις φωτιές, καθώς ο τελευταίος ανέφερε πως οι πολίτες που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του 112 για εκκενώσεις, ήταν εκείνοι που έσωσαν τις περιουσίες τους.

Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι ο Δήμος Πατρέων: «Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων» ενώ χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Κώστα Πελετίδη «εγκληματική».

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές».

Πελετίδης: «Έστειλαν μήνυμα να εκκενωθεί μια πόλη 7.000 κατοίκων»

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος της Πάτρας, Κώστας Πελετίδης μιλώντας στον Real FM σημείωσε πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”. Ο ίδιος συμφώνησε με τη διαπίστωση πως «όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους». «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δήλωσή του ανέφερε συγκεκριμένα: «Το 112 πρέπει να ήχησε τουλάχιστον μια ντουζίνα φορές.

Έστειλαν και μήνυμα να εκκενωθεί μια πόλη 7.000 κατοίκων όπως είναι η περιοχή της κάτω Αχαϊας. Μιλάμε σοβαρά τώρα; Όσοι κάτοικοι αγνόησαν τα μηνύματα του 112 για εκκένωση, γλίτωσαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Όσοι αντίθετα έφυγαν τα σπίτια τους και ότι άλλο είχαν έγιναν στάχτη. Το 112 είναι χρήσιμο για κανονικά κράτη, όχι για την Ελλάδα, όχι για το επιτελικό που το χρησιμοποιούν για να γλιτώσει η κυβέρνηση…».

ΚΚΕ: Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και προσθέτει:

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να αρνούνται ακόμη και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα που η ευρύτερη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας. Τους ενοχλεί που η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον λαό της Πάτρας και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για τις λαϊκές ανάγκες, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη πολιτική τους σε όλους τους τομείς, όπως και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο αυτής της επίθεσης από τα κυβερνητικά επιτελεία είχε ήδη διαφανεί από χθες, με τις σκόπιμες και ψευδείς αναρτήσεις των τρολ του διαδικτύου, βρίσκοντας τελικά το πρόσχημα για την επίσημη κυβερνητική επίθεση στη διαστρέβλωση των δηλώσεων του δημάρχου. Αντί, δηλαδή, η κυβέρνηση να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη, αυτή ασχολούνταν με μεθοδεύσεις και δολοπλοκίες για να ενοχοποιήσει τη δημοτική αρχή της Πάτρας, που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους για να σώσουν το βίος τους».

«Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν» σημειώνει, καταλήγοντας, το κόμμα στο σχόλιό του.