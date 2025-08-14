Για ληστεία σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός, σήμερα το πρωί, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην πόλη της Κοζάνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος εισήλθε νωρίτερα σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων (Ο.Π.Α.Π) στην πόλη της Κοζάνης και με την απειλή όπλου (πιστόλι), εξανάγκασε υπάλληλο του καταστήματος να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ από το συρτάρι ταμειακής μηχανής, ενώ ακολούθως αποχώρησε πεζός από το κατάστημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 20χρονος εντοπίσθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα. Στην κατοχή του βρέθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του, ενώ σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά την τέλεση της ληστείας και το όπλο, το οποίο, όπως προέκυψε, ήταν πλαστικό ομοίωμα πιστολιού.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ