Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 19χρονου ληστή περιπτέρων και μίνι μάρκετ στη βορειοανατολική Αττική εξασφάλισε το Newsbeast. Πρόκειται για τον νεαρό ο οποίος συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ αναζητείται τουλάχιστον ένας συνεργός του.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο 19χρονος δεν διστάζει να απειλήσει με μαχαίρι τους υπαλλήλους των καταστημάτων που ληστεύει, ενώ η σύλληψή του έγινε με αξιοποίηση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας. Τελευταίο του χτύπημα την 7η Αυγούστου, όταν μαζί με ακόμη ένα άτομο προσέγγισαν περίπτερο επί της οδού Πλαπούτα στο Ηράκλειο και, αφού ακινητοποίησαν με απειλή χρήσης μαχαιριού τον υπάλληλο, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ περίπου και 37 πακέτα τσιγάρα διαφόρων εταιριών.

Δείτε τα βίντεο:

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 19χρονου από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ηρακλείου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν 7 πακέτα τσιγάρων διαφόρων εταιρών, 2 τρίφτες καπνού (grinders), 6 κινητά τηλέφωνα, είδη ρουχισμού και ένα μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι, με μήκος λάμας 11,5 εκατοστά και συνολικού μήκους 21,5 εκατοστών, τα οποία κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν αρμοδίως.

Η δράση του 19χρονου ξεκίνησε τουλάχιστον από τις αρχές Φεβρουαρίου 2025, σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Νέας Ιωνίας, της Πεύκης και ενδεχομένως και αλλού, μη διστάζοντας να χτυπήσουν τους παθόντες στην περίπτωση που αντιστέκονταν.