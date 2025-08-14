Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η οικογένεια του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη, στη διασταύρωση του Ταυρωνίτη Χανίων, επί του ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του flashnews, ο 27χρονος Γιώργος Κ. οδηγούσε στον ΒΟΑΚ από Κίσσαμο προς Χανιά τα ξημερώματα της Πέμπτης, 14 Αυγούστου, με κατεύθυνση στο λιμάνι της Σούδας για να παραλάβει τους γονείς του, οι οποίοι έφταναν στα Χανιά για να περάσουν όλοι μαζί τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Λίγο πριν τις 6 το πρωί, στο ύψος του κόμβου Ταυρωνίτη, το όχημα – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε στο στηθαίο και κατέληξε στο πρανές του δρόμου. Η σφοδρή σύγκρουση εκτίναξε τον 27χρονο εκτός αυτοκινήτου, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα.

Διερχόμενοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν φτάσει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 27χρονος καταγόταν από περιοχή της Αττικής, αλλά τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Χανιά.