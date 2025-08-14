«Ο Ζελένσκι γνωρίζει ποια είναι η κόκκινη γραμμή την οποία δεν μπορεί να υπερβεί. Υποχρέωσή του είναι να υπερασπίσει την ελευθερία της Ουκρανίας, σήμερα και στο μέλλον», είπε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, σχολιάζοντας την αυριανή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Θα είναι κυρίαρχη χώρα όταν θα υπάρχει βεβαιότητα σε σχέση με την επικράτειά της, όταν θα είναι σε θέση να υπερασπίσει τον εαυτό της και να ξαναφέρει πίσω τους Ουκρανούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Ο Ζελένσκι γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος του και τον συμβιβασμό που θα αναγκαστεί να υπογράψει», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera.

Ο Κροζέτο πρόσθεσε ότι «καμία επιλογή δεν μπορεί να του επιβληθεί, ούτε από τον Πούτιν ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από κανέναν άλλον», αλλά «ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι, έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, οι στόχοι που είχε θέσει πρέπει να αλλάξουν. Ξέρει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα πάντα, ότι πρέπει να βρει μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε αυτό που θα ήταν σωστό και σε αυτό που μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό».

Κατά την άποψή του «μια ενδεχόμενη παρουσία της Ευρώπης στη σύνοδο δεν θα ήταν σε θέση να εγγυηθεί ασφάλεια για το μέλλον» από τη στιγμή που «δεν διαθέτει εξωτερική πολιτική, δεν διαθέτει έναν ηγέτη εκλεγμένο από τον λαό» και «δεν διαθέτει βάρος, διότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία».

«Το σχέδιο του Νετανιάχου είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα, είναι απαράδεκτο»

Αναφορικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας τονίζει ότι «το σχέδιο του Νετανιάχου είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα, είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι και να σταλούν στην περιοχή του Σινά, στην Αίγυπτο; Είναι η απόλυτη παραφροσύνη. Δεν υπάρχει εναλλακτική στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο να μην αποτελεί κίνδυνο και να συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ».

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι αρμοδιότητα του υπουργού Εξωτερικών. Λέω ότι πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο, ώστε η κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική. Ο Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση κανενός, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόβλημα σίγουρα δεν είναι η στάση της ιταλικής κυβέρνησης», συμπληρώνει ο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ