Την οργή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη για τις φωτιές, καθώς ο τελευταίος ανέφερε πως οι πολίτες που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του 112 για εκκενώσεις, ήταν εκείνοι που έσωσαν τις περιουσίες τους.

Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι ο Δήμος Πατρέων: «Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων» ενώ χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Κώστα Πελετίδη «εγκληματική».

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές».

Πελετίδης: «Έστειλαν μήνυμα να εκκενωθεί μια πόλη 7.000 κατοίκων»

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος της Πάτρας, Κώστας Πελετίδης μιλώντας στον Real FM σημείωσε πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”. Ο ίδιος συμφώνησε με τη διαπίστωση πως «όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους». «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη δήλωσή του ανέφερε συγκεκριμένα: «Το 112 πρέπει να ήχησε τουλάχιστον μια ντουζίνα φορές.

Έστειλαν και μήνυμα να εκκενωθεί μια πόλη 7.000 κατοίκων όπως είναι η περιοχή της κάτω Αχαϊας. Μιλάμε σοβαρά τώρα; Όσοι κάτοικοι αγνόησαν τα μηνύματα του 112 για εκκένωση, γλίτωσαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Όσοι αντίθετα έφυγαν τα σπίτια τους και ότι άλλο είχαν έγιναν στάχτη. Το 112 είναι χρήσιμο για κανονικά κράτη, όχι για την Ελλάδα, όχι για το επιτελικό που το χρησιμοποιούν για να γλιτώσει η κυβέρνηση…».