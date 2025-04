Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν την Πέμπτη μια συνοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να τραυματιστούν και να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος Ίγορ Τέρεχοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως επλήγη μια διώροφη κατοικία στη συνοικία Νοβομπάβαρσκι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ενημέρωσε.

The State Emergency Service of Ukraine showed the consequences of the russian attack on Kharkiv.



As a result of hits to residential buildings and an administrative building, four fires broke out, covering more than 600 square meters.





Ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ επιβεβαιώνει το πλήγμα στην περιοχή, συμπληρώνοντας πως ζημιές έχει υποστεί επίσης ένα πολυώροφο κτίριο.

officials think three more people are still under the rubble, feared dead.



Two already died and now it's known of 32 injuries.

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν το Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Ακολούθως έστρεψαν την προσοχή τους στην κατάληψη άλλων εδαφών στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ωστόσο το Χάρκοβο εξακολουθεί να υφίσταται συχνά αεροπορικές επιδρομές.

Another night of hell in Kharkiv.

Πηγή: ΑΠΕ