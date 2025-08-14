Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, από τις 22:15 το βράδυ έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, στην ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Νεάπολης).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο).

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού (ρεύμα προς ανατολικά), θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κυκλικού κόμβου Γιάννη Ρίτσου, Θησέως προς τη λεωφόρο Στρατού.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ