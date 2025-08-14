Μια διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία ενός σκύλου φαίνεται να έχει αποτελέσει πιθανό κίνητρο για τη φρικτή δολοφονία της Ελληνοαυστραλής, Αθηνάς Γεωργόπουλος, και του συντρόφου της Άντριου (Μορφ) Γκαν.

Ο γερμανικός ποιμενικός του Γκαν, Dragon, τον ακολουθούσε παντού, σύμφωνα με τους φίλους του, ωστόσο οι ντόπιοι αναφέρουν ότι είχε αναπτυχθεί ένταση ανάμεσα σε αυτόν και τον φερόμενο ως δολοφόνο, Ρος Τζαντ, σχετικά με τον σκύλο. Ταυτόχρονα, ήρθαν στο φως λεπτομέρειες που δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να πήγε σε ένα McDonald’s περίπου μία ώρα μετά τις φρικιαστικές φερόμενες δολοφονίες του 50χρονου, και της εγκύου συντρόφου του.

Τα πτώματα βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους στην οδό Adrienne Crescent γύρω στις 9:55 μ.μ. της Δευτέρας. Ο άστεγος Ρος Τζαντ, 34 ετών, συνελήφθη στον σιδηροδρομικό σταθμό Westall τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο, πελάτες ανέφεραν ότι είδαν έναν άνδρα που ταίριαζε στην περιγραφή του Τζαντ στο McDonald’s στην οδό Dandenong στο Clayton, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του διπλού φονικού, λίγο μετά τις 11 μ.μ. της Δευτέρας. Μία πελάτισσα, που δεν ήθελε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι είδε τον άνδρα να φτάνει με τους δύο δικούς του γερμανικούς ποιμενικούς. Ο άνδρας ήταν ξυπόλυτος και φορούσε μαύρο βαμβακερό μπουφάν που φαινόταν να είναι καλυμμένο με αίμα, ενώ πήρε χαρτοπετσέτες από τον πάγκο για να καθαριστεί πριν φύγει περίπου στις 11:25 μ.μ. Μία φωτογραφία των σκύλων αναρτήθηκε στα social media.

Οι φίλοι του Γκαν δήλωσαν στην εφημερίδα Herald Sun ότι ο Dragon ήταν σχεδόν πάντα δίπλα του και ιδιαίτερα προστατευτικός. Η Elise Browne ανέφερε: «Ο Mορφ ήταν πάντα με τον σκύλο του. Αυτό με ξάφνιασε όταν άκουσα για τους θανάτους, γιατί εκείνος και ο Dragon πήγαιναν παντού μαζί και ο Dragon δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει». Πιστεύεται ότι ο Γκαν και ο Τζαντ είχαν διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία και την πώληση κάποιων άλλων σκύλων, κατά τη διάρκεια της φερόμενης δολοφονίας. Οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί μεταξύ τους, με τον Τζαντ να έχει εντοπιστεί στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι.

Ο Τζαντ, ο οποίος είναι γνωστό ότι κοιμάται κάτω από μια γέφυρα στο Oakleigh, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου της Μελβούρνης την Τετάρτη κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γκαν και της Γεωργόπουλος. Πιστεύεται ότι ο Τζαντ αποκεφάλισε τον Γκαν πριν τοποθετήσει το κεφάλι του σε «αιχμηρό αντικείμενο», σε μια στοχευμένη επίθεση που οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν ως «απίστευτα φρικιαστική». Ο Ben Scott-Sandvik, γείτονας του ζευγαριού, ανακάλυψε τα πτώματα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο ίδιος δήλωσε με δυσκολία αναφερόμενος στη φρικτή σκηνή: «Κανείς δεν θα έπρεπε να συναντήσει αυτό το θέαμα που είδα εκεί κάτω. Και κανείς δεν χρειάζεται να γνωρίζει ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην οικογένειά του». Παράλληλα, σχολίασε ότι ο φερόμενος δολοφόνος ήταν και αυτός θύμα ενός κατεστραμμένου συστήματος: «Διαβάζω τι γράφουν οι άνθρωποι στα social media. Πάντα λένε “το δικαστικό σύστημα αυτό…, τιμωρήστε τους αυστηρότερα”. Ο άνδρας που φέρεται να έκανε αυτό είναι… ένας άστεγος που έπεσε μέσα στα κενά του συστήματος».

Ο φερόμενος ως δράστης έφτασε στο δικαστήριο για την ακρόαση υποβολής εγγράφων την Τετάρτη. Όταν οι υπεύθυνοι φυλακής τον ρώτησαν αν είναι καλά, απάντησε: «Ναι, είμαι μια χαρά». Η δικηγόρος του, Άνι Άλεν, δήλωσε στη δικαστή ότι ο πελάτης της βρίσκεται για πρώτη φορά υπό κράτηση και θα χρειαστεί να εξεταστεί από νοσηλεύτρια φυλακής για την αξιολόγηση της σωματικής του υγείας και τυχόν φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί να απαιτείται. Το δικαστήριο «άκουσε» ότι οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών θα χρειαστούν επιπλέον χρόνο για να προετοιμάσουν τον φάκελο στοιχείων, δεδομένου ότι πρόκειται για «πολύπλοκη σκηνή εγκλήματος με σημαντικές ποσότητες DNA». Ο Τζαντ δεν έκανε καμία αίτηση για εγγύηση και παραμένει υπό κράτηση. Όταν η δικαστής τον ρώτησε αν κατανοεί, ψιθύρισε: «Ναι, καταλαβαίνω». Η επόμενη ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιανουαρίου όταν και θα συνεχιστεί η δίκη.