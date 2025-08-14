Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σβήσει δασική πυρκαγιά στην περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία, το τρίτο θύμα των πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού στη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Σήμερα θρηνούμε ένα νέο θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε στη δύναμη μάχης κατά των πυρκαγιών στην επαρχία Λεόν, ακριβέστερα στην περιφέρεια της Βαλντερία», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο περιφερειάρχης της Καστίλλης και Λεόν Νικάνορ Σεν Βέλεθ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία».

Ο υπουργός, ο οποίος χθες, Τετάρτη, το βράδυ ζήτησε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποστολή δύο Canadair, δήλωσε ότι συνολικά έχουν εκδηλωθεί ένδεκα πυρκαγιές επιπέδου 2 (σε μια τετραβάθμια κλίμακα) και ότι αυτές οι τελευταίες «ανησυχούν» τις αρχές, «ιδιαίτερα στη Θαμόρα», στην Καστίλλη και Λεόν, όπου «έχει καεί σημαντική έκταση».

Ο συναγερμός πυρκαγιάς επιπέδου 2 σημαίνει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού, κυρίως του στρατού, καθώς και πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο στις πυρκαγιές μετά την ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, του θανάτου ενός άνδρα από σοβαρά εγκαύματα σε όλο το σώμα του σε δασική πυρκαγιά στο Τρες Κάντος, μια τοποθεσία που απέχει 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης.

Το βράδυ της Τρίτης, ένας 35χρονος εθελοντής έχασε επίσης τη ζωή του δίνοντας μάχη εναντίον πυρκαγιάς στην περιφέρεια του Λεόν. Άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά αυτή και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση εξαιτίας εγκαυμάτων.

Η σειρά των πυρκαγιών συμπίπτει με ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίζεται σήμερα για 12η ημέρα, με όλες τις περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας, περιλαμβανομένων των βόρειων. Οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι 40 βαθμοί Κελσίου και τη νύχτα δεν πέφτουν κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ