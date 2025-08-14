Μια φοιτήτρια αποκάλυψε ότι παραλίγο να χάσει τη ζωή της από ένα σάντουιτς με μπρόκολο που αγόρασε από καντίνα, τα προϊόντα της οποίας φέρεται να έχουν ήδη σκοτώσει τουλάχιστον δύο ανθρώπους στην Ιταλία και να έχουν στείλει πάνω από δώδεκα στο νοσοκομείο.

Η Γκάια Βιτιέλο, 24 ετών, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Φεντερίκο της Νάπολης, ήταν πελάτισσα σε μια καντίνα στην πόλη Ντιαμάντε, στην Καλαβρία, όπως γράφει η Daily Mail.

Αφού έφαγε, στο τέλος μιας νυχτερινής εξόδου, ένα σάντουιτς με μπρόκολο, υπέστη αλλαντίαση και χρειάστηκε να παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κοντινό νοσοκομείο.

Η φοιτήτρια ξένων γλωσσών είπε ότι εκείνη και οι φίλοι της πήραν όλοι το ίδιο σάντουιτς στις 4:30 το πρωί της 5ης Αυγούστου, με μία μόνο διαφορά: «Οι φίλοι μου έφαγαν μόνο μαγιονέζα, λουκάνικο και πατάτες. Εγώ πρόσθεσα μπρόκολο. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανα».

Τα συμπτώματα που την ανησύχησαν: «Δεν μπορούσα να καταπιώ και τα πόδια μου έτρεμαν»

Όπως δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ, μόλις μία ώρα αργότερα άρχισε να υποφέρει: «Είχα διάρροια. Νόμιζα ότι ήταν δυσπεψία. Την επόμενη μέρα, τα συμπτώματα χειροτέρεψαν. Δεν μπορούσα να καταπιώ και τα πόδια μου έτρεμαν».

Η αδελφή της την πήγε σε κοντινή κλινική, παρότι η ίδια δεν ήθελε, και αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Annunziata στην Κοζέντσα.

«Αν η αδελφή μου, Αλέσια, δεν με είχε πάει με το ζόρι στο νοσοκομείο, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα», παραδέχτηκε η Γκάια.

Ευτυχώς, της χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και πήρε εξιτήριο. «Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό», είπε.

Έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι λόγω αλλαντίασης στην Ιταλία

Την περασμένη εβδομάδα, ο 52χρονος καλλιτέχνης, Λουίτζι Ντι Σάρνο, πέθανε μετά την κατανάλωση φαγητού από καντίνα στην πόλη Ντιαμάντε, στην Καλαβρία. Χθες, πέθανε και η 45χρονη Ταμάρα Ντ’Ακούντο, ενώ πάνω από δώδεκα άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το ξέσπασμα της δηλητηρίασης και έχουν διατάξει πανεθνική ανάκληση των εμπορικά παραγόμενων σάντουιτς, που έχουν προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση σε 14 άτομα, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις διεξάγονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της έρευνας. Το σάντουιτς περιείχε ψητά λουκάνικα και ένα ιταλικό καλοκαιρινό λαχανικό που λέγεται «cime di rapa» ή φύλλα γογγυλιού, παρόμοιο με το μπρόκολο.

Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι Αρχές

Εννέα άτομα ερευνώνται από τις Αρχές, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της καντίνας στην παραλία της επαρχίας Κοζέντσα, του οποίου η καντίνα κατασχέθηκε.

Υπό έρευνα βρίσκονται επίσης τρεις υπάλληλοι της εταιρείας που φέρεται να παρήγαγε το σάντουιτς, καθώς και πέντε γιατροί που περιέθαλψαν τα θύματα κοντά στην πόλη Κοζέντσα.

Οι γιατροί κατηγορούνται ότι δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα για να σώσουν τα θύματα, αφού η αδελφή του Ντι Σάρνο υποστήριξε ότι ο αδελφός της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, παρότι εξακολουθούσε να αισθάνεται άσχημα και στη συνέχεια πέθανε.

Τι είναι η αλλαντίαση

Η αλλαντίαση είναι μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή ασθένεια, που προκαλείται από τοξίνες που παράγονται από το βακτήριο Clostridium botulinum.

Οι νευροτοξίνες επιτίθενται στο νευρικό σύστημα του σώματος και μπορούν να προκαλέσουν παράλυση των αναπνευστικών μυών και θάνατο.

Ο Ντι Σάρνο, καλλιτέχνης και μουσικός με καταγωγή από το Τσέρκολα, στην επαρχία της Νάπολης, έκανε διακοπές στην Καλαβρία με την οικογένειά του.

Αφού έφαγαν το σάντουιτς στην Τυρρηνική ακτή της Κοζέντσα, ξεκίνησε να οδηγεί επιστρέφοντας στη Νάπολη, αλλά στη διαδρομή αρρώστησε. Άλλοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Annunziata στην Κοζέντσα, ανάμεσά τους δύο 17χρονοι και δύο γυναίκες στα 40 τους. Δύο από τους ασθενείς φέρεται να ήταν σε σοβαρή κατάσταση όταν έφτασαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.