Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές της Ιταλίας έπειτα από θανάτους λόγω αλλαντίασης μετά από κατανάλωση φαγητού.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, το ξέσπασμα αλλαντίασης οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων και στη νοσηλεία πάνω από 12, κάποιοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Τελευταίο θύμα είναι μια 38χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ στη Σαρδηνία και κατέληξε έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε η υγεία της. Άλλοι δύο θάνατοι σημειώθηκαν στο ξέσπασμα τροφικής δηλητηρίασης με επίκεντρο το Ντιαμάντε, τουριστικό θέρετρο στις ακτές της Τυρρηνικής θάλασσας. Ένας 52χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του αφού έφαγε σάντουιτς από καντίνα, ένιωσε αδιαθεσία και πήγε σε ιδιωτική κλινική. Ακόμα μια γυναίκα, 45 ετών, πέθανε αφού ένιωσε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση φαγητού.

Στη Σαρδηνία, ένα 11χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης. Ένα κορίτσι 14 ετών που μεταφέρθηκε στο Policlinico αναρρώνει και αναπνέει πλέον μόνη της, αλλά παραμένει στη ΜΕΘ. Μία 62χρονη εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένη στην ίδια κλινική.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκε το γουακαμόλε που χρησιμοποιήθηκε για τάκος που καταναλώθηκαν. Δύο παρτίδες «Metro Chef avocado pulp» ανακλήθηκαν από το ιταλικό Υπουργείο Υγείας λόγω πιθανής παρουσίας αλλαντικής τοξίνης. Το συστατικό αυτό, προερχόμενο από το Περού, θεωρείται πιθανή πηγή της δηλητηρίασης.

Στην Καλαβρία, οι ασθενείς είχαν φάει σάντουιτς με μπρόκολο και λουκάνικο. Ειδικά το μπρόκολο τέθηκε στο στόχαστρο, με την εισαγγελία της Πάολα να διατάζει την ανάκληση προϊόντων σε όλη την Ιταλία. Πρόκειται για μπρόκολο σε λάδι, που φέρεται να προκάλεσε τη δηλητηρίαση.

Όλοι εμφανίζουν συμπτώματα αλλαντίασης, μιας σπάνιας αλλά απειλητικής για τη ζωή πάθησης που προκαλείται από τοξίνες του βακτηρίου Clostridium botulinum.

Τρεις άνθρωποι έχουν συλληφθεί, με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και διάθεση επιβλαβών τροφίμων. Πρόκειται για τον πλανόδιο πωλητή που φέρεται να διέθεσε μολυσμένα τρόφιμα από το φορτηγό-καντίνα του, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους δύο εταιρειών που προμήθευσαν τις πρώτες ύλες. Εξετάζονται και γιατροί για τις αντιδράσεις τους μετά την εισαγωγή των ασθενών.

Η καντίνα που εμπλέκεται στην υπόθεση κατασχέθηκε επίσης και ξεκίνησε έρευνα για τη διάδοση της τοξίνης.