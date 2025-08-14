«Η Ρωσία επιχειρεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας», κατήγγειλε σήμερα το WhatsApp, επικαλούμενο ως αιτία την αμετάβλητη δέσμευσή του για διασφάλιση της ιδιωτικότητας μέσω διατερματικής κρυπτογράφησης.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι αυτή η προστασία του δικαιώματος σε ασφαλή επικοινωνία αποτελεί και τον λόγο που το Κρεμλίνο προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση σε εκατομμύρια Ρώσους χρήστες.

Παράλληλα, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις φωνητικές κλήσεις του WhatsApp και του Telegram εντάσσονται στη στρατηγική της Ρωσίας για την προώθηση της «ψηφιακής κυριαρχίας» μέσω μιας εγχώριας, κυβερνητικά ελεγχόμενης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις απάτης και τρομοκρατίας.

«Το WhatsApp είναι ιδιωτικό και διατερματικά κρυπτογραφημένο, αυτός είναι ο λόγος που η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει σε πάνω από 100 εκατ. Ρώσους», δήλωσε το WhatsApp σε ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τη διατερματική κρυπτογραφημένη επικοινωνία διαθέσιμη στους ανθρώπους παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας».

Το Telegram δήλωσε ότι οι συντονιστές του χρησιμοποιούν εργαλεία AI για να παρακολουθούν δημόσια μέρη της πλατφόρμας και να απομακρύνουν εκατομμύρια κακόβουλα μηνύματα κάθε μέρα.

«Το Telegram καταπολεμά ενεργά την επιζήμια χρήση της πλατφόρμας του, συμπεριλαμβανομένων προτροπών για δολιοφθορά ή βία και εξαπάτηση», ανέφερε το Telegram σε ανακοίνωση.

Η Ρωσία εδώ και χρόνια συγκρούεται με ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες αναφορικά με το περιεχόμενο και την αποθήκευση δεδομένων σε μια διαμάχη που εντάθηκε από τότε που η Μόσχα έστειλε τον στρατό της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι η Ρωσία προσπαθεί να επεκτείνει τον έλεγχό της επί του διαδικτύου στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ