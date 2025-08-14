Μια τραγωδία συγκλονίζει τη Βρετανία, με πρωταγωνίστρια μια 32χρονη μητέρα που, με αυτοθυσία, έσωσε την πεντάχρονη κόρη της λίγα δευτερόλεπτα πριν σκοτωθεί από την πτώση ενός κλαδιού δέντρου σε πάρκο του Λάνκασιρ.

Η Μάντια Κάουσερ, σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών, πέθανε το βράδυ της Δευτέρας στο πάρκο Γουίτον Κάντρι Παρκ, όταν ένα μεγάλο κλαδί την καταπλάκωσε.

Η Μάντια είχε βγει για έναν βραδινό περίπατο με την πεντάχρονη κόρη της, που βρισκόταν σε καροτσάκι, και τον μεγαλύτερο αδελφό της. Δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του κλαδιού, κατάφερε να σπρώξει το καροτσάκι μακριά, σώζοντας το παιδί της, το οποίο δεν έπαθε τίποτα.

Ο 33χρονος σύζυγός της, Γουασίμ Καν, βρισκόταν λίγα μέτρα μπροστά με τον εννιάχρονο γιο τους και έγινε αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού δυστυχήματος, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. «Η Μάντια θα έκανε τα πάντα για τα παιδιά της», δήλωσε ένας συγγενής στην Daily Mail, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και τη μητρική στοργή της.

Η οικογένεια βρίσκεται σε βαθύ πένθος. Ο πρώην δήμαρχος και νυν τοπικός σύμβουλος Ζαμίρ Καν, θείος της οικογένειας, δήλωσε: «Η μικρή της κόρη μού είπε ότι η μητέρα της την έσπρωξε μακριά όταν έπεσε το κλαδί. Η Μάντια ήταν μια στοργική, τρυφερή μητέρα».

Το ατύχημα συνέβη σε απόσταση λίγων μέτρων από το δάσος Μπιγκ Κάβερ του πάρκου, περιοχή γνωστή για την πυκνή βλάστηση. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ελικόπτερο, όμως δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η άτυχη γυναίκα.

Την Τετάρτη, συνεργεία του δήμου προχώρησαν στο κλάδεμα του δέντρου που προκάλεσε το ατύχημα, καθώς και σε προληπτική κοπή κλαδιών από άλλα δέντρα του πάρκου.

Η τοπική αυτοδιοίκηση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Δήμου, Ντενίζ Παρκ, δήλωσε: «Οι σκέψεις και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια και τους φίλους της γυναίκας που πέθανε τόσο άδικα. Το πάρκο Γουίτον είναι ένας πολύ αγαπητός χώρος για την κοινότητα και η ασφάλεια των επισκεπτών είναι υψίστης σημασίας».

Η Αστυνομία του Λάνκασιρ ανέφερε ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν θεωρείται ύποπτος και έχει διαταχθεί σχετική έρευνα από τον ιατροδικαστή.

Παράλληλα, αναμενόταν την Τετάρτη η κηδεία της άτυχης μητέρας στο τζαμί Μαντίνα του Μπλάκμπερν, σύμφωνα με το μουσουλμανικό τελετουργικό. Συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, περιμένοντας την παράδοση της σορού της από τις αρμόδιες Aρχές.

«Είναι σπαρακτικό»

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και θλίψη στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής, αλλά και περαστικοί που έγιναν μάρτυρες των συνεπειών, περιγράφουν σοκαριστικές εικόνες.

«Δεν υπήρχε ούτε καν λίγο αεράκι όταν σκοτώθηκε αυτή η καημένη γυναίκα. Είναι σπαρακτικό. Τρέμω στη σκέψη του τι περνάνε τα καημένα τα παιδιά της και ο σύζυγός της», σχολίασε ένας ποδηλάτης.

Πολλοί άνθρωποι που περπατούσαν στο πάρκο εκείνη την ημέρα δεν γνώριζαν την τραγωδία και νόμιζαν ότι ο δήμος εκτελούσε απλά κάποιες εργασίες. Ένας από αυτούς είπε: «Αρχικά θύμωσα που έκοψαν το δέντρο, μέχρι που κάποιος μου είπε τι είχε συμβεί. Δεν αντέχω να το σκέφτομαι».

Ο τοπικός σύμβουλος, Πολ Μάροου, τόνισε ότι υπήρχαν ανησυχίες για την ασθένεια της ξήρανσης της φτελιάς και τον αριθμό των νεκρών δέντρων στο πάρκο και σε ολόκληρη την περιοχή.

«Ο δήμος πρέπει να πραγματοποιεί τακτικές, διεξοδικές επιθεωρήσεις των δέντρων στο πάρκο για να διασφαλίζει ότι είναι ασφαλή».