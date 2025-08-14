Η απόφαση για την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας τύπου Belh@rra από τα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group, η οποία θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής», αλλάζει τον αρχικό προγραμματισμό του Πολεμικού Ναυτικού καθώς φέρνει μικρές, αλλά υπολογίσιμες, μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των νέων υπερσύγχρονων πλοίων που θα σαρώνουν το Αιγαίο – και όχι μόνο. Η αλλαγή αυτή δεν προκύπτει από καθαρή καθυστέρηση των ναυπηγείων της πόλης Λοριάν, αλλά από την επιλογή της ελληνικής πλευράς να εξοπλιστούν οι νέες μονάδες με ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση.

Η πρώτη φρεγάτα, ο «Κίμων», παραμένει προγραμματισμένη να παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή με μια μικρή καθυστέρηση μερικών μηνών. Οι επόμενες δύο, ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων», είχαν σχεδιαστεί να ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στο 2026. Ωστόσο, η απόφαση να υποστούν σημαντικές μετατροπές ώστε να φέρουν πυραύλους cruise τύπου MdCN –γνωστούς ως Scalp Naval– με επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 1.400 χιλιόμετρα μακριά, αναμένεται να μεταθέσει την παράδοση της τρίτης φρεγάτας πιθανόν εντός του 2027. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν σύμφωνα με πληροφορίες κυρίως την εγκατάσταση κάθετων εκτοξευτήρων και την προσαρμογή του πλοίου για τη φιλοξενία στρατηγικών όπλων.

Να σημειωθεί ότι ο «Θεμιστοκλής» θα είναι η πρώτη φρεγάτα που θα ναυπηγηθεί εξαρχής με όλες τις προδιαγραφές που ζητά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, χωρίς να απαιτούνται μετέπειτα παρεμβάσεις, όπως στις προηγούμενες τρεις. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα παραδοθεί τρία χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, έτοιμη να επιχειρεί με πλήρεις δυνατότητες από την πρώτη ημέρα.

Μόλις όλες οι υπόλοιπες φρεγάτες βρίσκονται σε υπηρεσία, ο «Κίμων» (το πρώτο πλοίο που παραλαμβάνουμε) θα επιστρέψει στη Λοριάν της Γαλλίας, στις εγκαταστάσεις της Naval Group, για να αποκτήσει και αυτός τις ίδιες αναβαθμίσεις. Οι εργασίες αυτές προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της δεκαετίας, ώστε το 2030 η Ελλάδα να διαθέτει τέσσερις πλήρως εξοπλισμένες Belh@rra με δυνατότητα εκτόξευσης στρατηγικών όπλων.

Οπότε το χρονολόγιο παραδόσεων και αναβαθμίσεων (βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού) έχει πλέον ως εξής:

Δεκέμβριος 2025 – Παράδοση φρεγάτας «Κίμων» (χωρίς τις τελικές αναβαθμίσεις, οι οποίες θα γίνουν αργότερα).

2026 – Παράδοση φρεγάτας «Νέαρχος» (με πιθανή μικρή μετάθεση λόγω μετατροπών).

Εντός 2027 – Παράδοση φρεγάτας «Φορμίων» μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την τοποθέτηση κάθετων εκτοξευτήρων.

+3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης – Παράδοση της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» με όλες τις προβλεπόμενες δυνατότητες.

Πριν το 2030 – Επιστροφή της πρώτης φρεγάτας που θα μας παραδοθεί («Κίμων») στη Γαλλία για τις αναβαθμίσεις έτσι ώστε και τα τέσσερα πλοία, πλέον, να έχουν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα με όλα τα όπλα που ζητάμε.

Από την αντιαεροπορική άμυνα στο στρατηγικό πλήγμα

Να σημειωθεί ότι η αρχική συμφωνία του 2021 με τη Naval Group είχε στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής, μια δυνατότητα που θεωρείται πλέον αυτονόητη για κάθε σύγχρονο ναυτικό, αλλά στην Ελλάδα ερχόταν με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Τα παραδείγματα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι οι βαλλιστικοί και cruise πύραυλοι κυριαρχούν στα σύγχρονα πεδία μάχης και λειτουργούν ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο. Γι’ αυτό και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προώθησε την αναθεώρηση της σύμβασης, ώστε όλες οι φρεγάτες να διαθέτουν την υποδομή για τέτοια όπλα.