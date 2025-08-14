Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απαίτησε από τον Χάντερ Μπάιντεν να αποσύρει δηλώσεις που τη συνδέουν με τον Τζέφρι Επστάιν και απείλησε με νομικές ενέργειες σε περίπτωση που δεν το πράξει, ζητώντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το AP η Μελάνια Τραμπ διαφωνεί με δύο σχόλια που έκανε ο Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, σε συνέντευξή του αυτόν τον μήνα στον Βρετανό δημοσιογράφο Άντριου Κάλαχαν. Ο Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν είχε γνωρίσει την πρώτη κυρία στον νυν πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δηλώσεις είναι ψευδείς, δυσφημιστικές και εξαιρετικά αισχρές», έγραψε ο δικηγόρος της Μελάνια Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, σε επιστολή του προς τον Χάντερ Μπάιντεν. Οι δηλώσεις του Μπάιντεν διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλύφθηκαν από ΜΜΕ παγκοσμίως, προκαλώντας στην πρώτη κυρία «τεράστια ζημία οικονομική και κοινωνική», σύμφωνα με την επιστολή.

Ο Χάντερ Μπάιντεν έκανε τα σχόλια για τον Επστάιν σε μια εκτενή συνέντευξη, κατά την οποία στράφηκε εναντίον των «ελίτ» και άλλων μελών του Δημοκρατικού Κόμματος, υποστηρίζοντας ότι υπονόμευσαν τον πατέρα του πριν αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα πέρυσι.

«Ο Επστάιν γνώρισε τη Μελάνια στον Τραμπ. Οι συνδέσεις είναι τόσο ευρείες και βαθιές», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ένα από τα σχόλια που αμφισβητεί η Μελάνια Τραμπ. Ο Μπάιντεν απέδωσε τον ισχυρισμό στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, τον οποίο η Τραμπ είχε επικρίνει τον Ιούνιο ως «δημοσιογράφο τρίτης κατηγορίας», κατηγορώντας τον ότι εφευρίσκει ιστορίες για να πουλήσει βιβλία.

Οι απειλές της πρώτης κυρίας αντικατοπτρίζουν μια στρατηγική που προτιμά ο σύζυγός της, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει επιθετικά νομικές ενέργειες εναντίον των επικριτών του. Ωστόσο, δημόσια πρόσωπα όπως οι Τραμπ αντιμετωπίζουν υψηλό όριο επιτυχίας σε αγωγές δυσφήμισης.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι γνωρίστηκαν μέσω του Paolo Zampolli, πράκτορα μοντέλων, σε πάρτι της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης το 1998.

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 6 Αυγούστου και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από το Fox News Digital.

Η Άμπε Λόουελ, δικηγόρος που έχει εκπροσωπήσει τον Μπάιντεν σε ποινικές υποθέσεις και στην οποία απευθύνεται η επιστολή του Μπρίτο, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο αργά την Τετάρτη.