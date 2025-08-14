Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κολωνό, με στόχο πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων αθηναϊκής ομάδας.

Γύρω στις 5:00 το πρωί της Πέμπτης, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλικαρνασσού 57, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στον χώρο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι δράστες φέρεται να διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση με δίκυκλο και αναζητούνται από τις Αρχές.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ, η οποία διερευνά τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές.