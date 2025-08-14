Οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν σπίτια στις ανατολικές περιοχές της Πόλης της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σε αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με άρματα μάχης, όπως δήλωσαν οι τοπικές υγειονομικές Αρχές, ενώ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για εκεχειρία.

Κάτοικοι και υγειονομικοί δήλωσαν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυρά από ισραηλινό τεθωρακισμένο χτύπησαν ένα σπίτι στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στο κοντινό προάστιο της Σετζάια.

Δύο ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα τεθωρακισμένων σε άλλο προάστιο της Πόλης της Γάζας, την Τούφα.

Συνεχείς εκρήξεις στην ανατολική Γάζα, η Αίγυπτος προσπαθεί να ωθήσει τις διαπραγματεύσεις

«Οι εκρήξεις είναι σχεδόν χωρίς διακοπή σε περιοχές της ανατολικής Γάζας, κυρίως στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Η κατοχή (το Ισραήλ) εξαφανίζει σπίτια εκεί, όπως ακούμε από κάποιους φίλους που ζουν εκεί κοντά», δήλωσε ο Ισμαΐλ, 40 ετών, από την Πόλη της Γάζας.

«Τη νύχτα, προσευχόμαστε για την ασφάλειά μας καθώς οι ήχοι των εκρήξεων δυναμώνουν και πλησιάζουν. Ελπίζουμε ότι η Αίγυπτος θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός πριν πεθάνουμε όλοι», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Τέσσερις ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του λιμού και του υποσιτισμού στον θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 239, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η σχεδιαζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, η Αίγυπτος προσπαθεί να δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, υποδεχόμενη αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον επικεφαλής διαπραγματευτή Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο ίδιος δήλωσε σε μεσολαβητές στο Κάιρο χθες ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για εκεχειρία προκειμένου να επιτευχθεί μια προσωρινή κατάπαυση πυρός και ότι είναι ανοικτή στο να συζητηθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσαν αιγυπτιακές και παλαιστινιακές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ