Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την επιδημία της χολέρας στην περιφέρεια του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται από συγκρούσεις και πόλεμο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF) επισημαίνει πως η χώρα βιώνει τη χειρότερη έξαρση χολέρας εδώ και χρόνια, προσθέτοντας μια ακόμη τραγωδία στις ήδη δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός εκεί.

Μόνο στην περιφέρεια του Νταρφούρ, ομάδες των MSF παρείχαν ιατρική φροντίδα σε πάνω από 2.300 ασθενείς και κατέγραψαν 40 θανάτους την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας της χολέρας», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Η σοβαρή αυτή ασθένεια, που μεταδίδεται από μολυσμένο νερό και τροφή, μπορεί να επιφέρει τον θάνατο σε μερικές ώρες, αν δεν παρασχεθεί θεραπεία.

Η νόσος εξαπλώνεται «σε όλες τις πολιτείες του Σουδάν»

Από τον Ιούλιο του 2024 περίπου 100.000 κρούσματα χολέρας έχουν καταγραφεί στο Σουδάν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενώ η νόσος αυτή εξαπλώνεται «σε όλες τις πολιτείες του Σουδάν».

Ο πόλεμος που μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Σουδάν έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κρίση που έχει προκαλέσει χαρακτηρίζεται ως «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Στη χώρα αυτή, όπου λόγω των μαχών έχουν αποκλειστεί οι βασικοί οδικοί άξονες και παραλύσει οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Οι οχηματοπομπές με βοήθεια έχουν σταματήσει και τα αποθέματα εξαντλούνται.

Εξάλλου η περίοδος των βροχών, η οποία εντείνεται τον Αύγουστο, ενδέχεται να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση.

