Ξεχάστε για λίγο το Πόρτο Κατσίκι, το Κάθισμα και τις άλλες διάσημες παραλίες της Λευκάδας. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την άλλη πλευρά του νησιού: εκείνη που κρύβεται σε ονειρικά, προστατευμένα σκηνικά και προσφέρει μια εντελώς διαφορετική, αυθεντική καλοκαιρινή εμπειρία. Και η αρχή γίνεται από το Αγιοφύλι.

Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του παραθαλάσσιου χωριού Βασιλική, σε έναν γραφικό κολπίσκο, και το σκηνικό είναι ονειρικό. Το Αγιοφύλι μοιάζει με μια κρυστάλλινη, τυρκουάζ πισίνα «παγιδευμένη» ανάμεσα σε άγρια, κατακόρυφα λευκά βράχια. Η ακτή δεν έχει άμμο, αλλά είναι στρωμένη με χοντρά, ολοστρόγγυλα λευκά βότσαλα που λαμπιρίζουν κάτω από τον ήλιο, ενώ τα νερά της είναι τόσο βαθιά και διάφανα, που οι βάρκες στο βάθος μοιάζουν να αιωρούνται στο κενό.

4+1 tips για να απολαύσετε το Αγιοφύλι στο έπακρο

Ξεχάστε τις σαγιονάρες (στην ακτή): Τα βότσαλα στην παραλία είναι μεγάλα και λεία, γι’ αυτό είναι απαραίτητα τα παπούτσια θαλάσσης.

Τα βότσαλα στην παραλία είναι μεγάλα και λεία, γι’ αυτό είναι απαραίτητα τα παπούτσια θαλάσσης. Γίνετε «πρωινοί τύποι»: Η παραλία είναι μικρή και οι ξαπλώστρες λίγες. Αν φτάσετε μετά τις 10:30 το πρωί, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δύσκολα θα βρείτε χώρο για την ψάθα σας. Οπότε, αναγκαστικά για χάρη της θα πρέπει να γίνετε… πρωινοί τύποι και να πάτε πολύ νωρίς.

Η παραλία είναι μικρή και οι ξαπλώστρες λίγες. Αν φτάσετε μετά τις 10:30 το πρωί, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δύσκολα θα βρείτε χώρο για την ψάθα σας. Οπότε, αναγκαστικά για χάρη της θα πρέπει να γίνετε… πρωινοί τύποι και να πάτε πολύ νωρίς. Συνιστάται μάσκα: Ο βυθός στο Αγιοφύλι κρύβει απίστευτη θαλάσσια ζωή. Ακόμα κι αν δεν κάνετε συχνά snorkeling, πάρτε μαζί σας μια απλή μάσκα – τα πεντακάθαρα νερά θα σας ανταμείψουν.

Ο βυθός στο Αγιοφύλι κρύβει απίστευτη θαλάσσια ζωή. Ακόμα κι αν δεν κάνετε συχνά snorkeling, πάρτε μαζί σας μια απλή μάσκα – τα πεντακάθαρα νερά θα σας ανταμείψουν. Εκμεταλλευτείτε τη φυσική σκιά: Αν δεν θέλετε να νοικιάσετε ομπρέλα, τα επιβλητικά βράχια στο πίσω μέρος της παραλίας προσφέρουν πλούσια, δροσερή σκιά, αλλά κυρίως μετά το μεσημέρι, καθώς ο ήλιος αρχίζει να πέφτει.

Αν δεν θέλετε να νοικιάσετε ομπρέλα, τα επιβλητικά βράχια στο πίσω μέρος της παραλίας προσφέρουν πλούσια, δροσερή σκιά, αλλά κυρίως μετά το μεσημέρι, καθώς ο ήλιος αρχίζει να πέφτει. Προμηθευτείτε τα βασικά: Αν και στην παραλία λειτουργεί μια μικρή καντίνα για τα απολύτως απαραίτητα (νερό, καφέ, σνακ), καλό είναι να έχετε μαζί σας μερικά δικά σας εφόδια, ειδικά αν σκοπεύετε να περάσετε εκεί ολόκληρη την ημέρα.

Πώς θα φτάσετε στην παραλία

Η πρόσβαση στο Αγιοφύλι αποτελεί μια μικρή εμπειρία από μόνη της, καθώς μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με τη διάθεσή σας.

Ο πιο δημοφιλής και ξεκούραστος τρόπος είναι να πάρετε ένα από τα θαλάσσια ταξί που αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι της Βασιλικής. Η σύντομη αυτή θαλάσσια διαδρομή διαρκεί μόλις δέκα λεπτά και σας αφήνει απευθείας πάνω στην ακτή, γλιτώνοντάς σας από τη ζέστη, το περπάτημα και το άγχος της οδήγησης. Τα καραβάκια εκτελούν συνεχή δρομολόγια, οι ώρες συχνότητας αλλάζουν με την εποχή, προσφέροντάς σας μεγάλη ευελιξία για την ώρα της επιστροφής σας.

Μπορείτε, όμως, να πάτε οδικώς από τη Βασιλική, με τη διαδρομή να είναι περίπου δυόμισι χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος της είναι άσφαλτος, όμως το τελευταίο κομμάτι είναι χωματόδρομος και απαιτεί προσοχή. Ο δρόμος καταλήγει σε ένα οργανωμένο, ιδιωτικό πάρκινγκ με αντίτιμο, καθώς το παρκάρισμα στην άκρη του δρόμου απαγορεύεται λόγω στενότητας. Από εκεί, το μόνο που σας χωρίζει από τον επίγειο παράδεισο είναι μερικά πέτρινα σκαλοπάτια.

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