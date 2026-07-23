Οι καταρράκτες της Βικτώριας δεν είναι απλώς ένα γεωλογικό σύνορο ανάμεσα στη Ζάμπια και τη Ζιμπάμπουε, αλλά μια ζωντανή επίδειξη της απόλυτης δύναμης της φύσης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που έχουν κερδίσει μια θέση ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα και συγκλονιστικά φυσικά θαύματα του κόσμου.

Το όνομά τους το πήραν από τη βασίλισσα της Αγγλίας, Βικτώρια, και το έδωσε ο Άγγλος Ντέιβιντ Λίβινγκστον, ο πρώτος Ευρωπαίος που είδε τους καταρράκτες. Οι ντόπιοι, πάλι, τους αποκαλούν Μόσι-Όα-Τούνια, που σημαίνει «ο καπνός που βροντά». Οι καταρράκτες βρίσκονται στο σημείο όπου ο ποταμός Ζαμβέζης πέφτει σε μια σειρά από φαράγγια και δημιουργεί ένα εξαίσιο θέαμα.

Μπορεί να μην είναι οι υψηλότεροι ή οι πλατύτεροι καταρράκτες του κόσμου, ωστόσο έχουν τη μεγαλύτερη «επιφάνεια» του νερού που πέφτει. Το πλάτος τους είναι 1.708 μέτρα και το ύψος πάνω από 108, επομένως το εμβαδόν του νερού του Ζαμβέζη που πέφτει στα φαράγγια είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Είναι τόσο μεγάλη η ισχύς της πτώσης του νερού, που η ομίχλη που δημιουργείται είναι ορατή σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων — πράγμα που εξηγεί αρκετά καλά το όνομα που έχουν δώσει οι ντόπιοι στο φυσικό αυτό φαινόμενο.

Οι καταρράκτες είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στη Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια, οπότε είτε βρίσκεστε στη μία είτε στην άλλη χώρα, θα σας προσφερθεί οπωσδήποτε η ευκαιρία να τους δείτε. Μπορείτε να περπατήσετε τα πολυάριθμα μονοπάτια που θα σας επιτρέψουν να τραβήξετε εκπληκτικές φωτογραφίες. Θα μπορούσατε επίσης να προσεγγίσετε τους καταρράκτες ακόμη περισσότερο, συμμετέχοντας στην από αέρος ξενάγηση, η οποία διαρκεί 15 λεπτά.

Τέλος, μπορείτε να κάνετε μια κρουαζιέρα το ηλιοβασίλεμα που, εκτός από τους καταρράκτες, θα σας δείξει και την άγρια ζωή στο εθνικό πάρκο. Οι πιο τολμηροί μπορείτε να κάνετε μπάντζι-τζάμπινγκ σε μια προκαθορισμένη, ασφαλή περιοχή! Οι καταρράκτες Βικτώριας, καθώς και το πάρκο που βρίσκονται, ανακηρύχθηκαν τοποθεσία Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1989.

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