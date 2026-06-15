Στη βορειοδυτική Σάμο, υπάρχει μια παραλία που θα σας κλέψει σίγουρα την καρδιά. Ο λόγος για το Ποτάμι, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Καρλόβασι, και δεν είναι απλά μια ακτή, αλλά ένα ζωντανό σκηνικό, όπου το καταπράσινο δάσος «σβήνει» μέσα στα κρυστάλλινα, βαθιά νερά του Αιγαίου.

Με σήμα κατατεθέν το εμβληματικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου να επιβλέπει το απέραντο γαλάζιο, το Ποτάμι μαγεύει τον επισκέπτη και είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην άγρια ομορφιά, τη χαλάρωση και την περιπέτεια, αφού σε μικρή απόσταση κρύβονται και οι περίφημοι, ομώνυμοι καταρράκτες.

Πρόκειται για οργανωμένη παραλία, όμως, υπάρχει χώρος για να βάλετε την ομπρέλα σας και να απλώσετε την πετσέτα σας, απολαμβάνοντας το μπάνιο μακριά από τον πολύ κόσμο. Αν βρεθείτε στο Ποτάμι, δεν φεύγετε αν δεν δείτε πρώτα το ηλιοβασίλεμα που δημιουργεί μαγευτικές εικόνες. Σε πολύ κοντινή απόσταση – ένα χιλιόμετρο περίπου – από την παραλία και σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, βρίσκεται το φαράγγι με τους καταρράκτες. Στο Ποτάμι υπάρχουν ωραία μαγαζάκια για φαγητό και καφέ.

Δείτε τις φωτογραφίες