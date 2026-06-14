Ξεχάστε όσα ξέρετε για τις κλασικές παραλίες. Στην Κολώνα της Κύθνου, είναι η παραλία που προκαλεί την κοινή λογική της φύσης, καθώς κόβει τη θάλασσα στα δύο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και ξεχωριστή εμπειρία στους λουόμενους.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια χρυσαφένια αμμόγλωσσα, μήκους 240 μέτρων περίπου, που συνδέει την ακτή του νησιού με μια μικρή βραχονησίδα, αυτή του Αγίου Λουκά. Το πλάτος της παραλίας κυμαίνεται μεταξύ 80- 100 μέτρων, ενώ η θάλασσα βρέχει εκατέρωθεν τη λωρίδα άμμου που διεισδύει στα νερά της, δημιουργώντας έτσι αυτήν την ονειρική εικόνα.

Η Κολώνα δεν είναι οργανωμένη, γι’ αυτό όσοι την επισκεφτούν πρέπει να έχουν μαζί τους τις απαραίτητες προμήθειες για μία ημέρα στην παραλία. Η πρόσβαση στην ακτή δεν είναι και τόσο εύκολη. Για να την προσεγγίσει κανείς οδικώς, θα πρέπει να οδηγήσει σε έναν αρκετά στενό, σε κάποια σημεία, και δύσβατο χωματόδρομο. Ένας άλλος τρόπος για να φτάσετε μέχρι την Κολώνα, είναι να πάρετε από το λιμάνι του νησιού ένα από τα θαλάσσια ταξί που εκτελούν πολλά δρομολόγια προς την παραλία.

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