Πριν επισκεφθείς το Ρατζαστάν, νομίζεις ότι γνωρίζεις τι σημαίνει «χρώμα». Γιατί, όταν αντικρίσεις για πρώτη φορά το ηλιοβασίλεμα να βάφει χρυσά τα τείχη της Τζαϊσαλμέρ, ή το μπλε των σπιτιών της Τζοντπούρ να απλώνεται κάτω από το φρούριο, τότε αλλάζεις όλα όσα ήξερες μέχρι τώρα, καθώς οι εικόνες που απλώνονται μπροστά σου είναι μαγικές.

Όπως μαγικό είναι και το ίδιο το ταξίδι, στην καρδιά της πιο γοητευτικής επαρχίας της Ινδίας. Στο Ρατζαστάν, στη «χώρα των Πριγκίπων» όπως έχει χαρακτηριστεί, θα δείτε να ζωντανεύουν μύθοι και παραδόσεις σε μια πολύχρωμη καθημερινότητα. Τα παλάτια και τα επιβλητικά αρχοντικά εναλλάσσονται με τις απέραντες ερήμους και οάσεις συνθέτοντας το περίτεχνο παζλ της Ινδίας.

Η κουλτούρα των μαχαραγιάδων διακρίνεται ακόμη στα λαμπρά παλάτια και τους ναούς στις πιο σημαντικές πόλεις του Ρατζαστάν, τη Τζαϊπούρ, τη Τζοντπούρ, την Ουνταϊπούρ και τη Τζάισαλμερ. Η Τζαϊπούρ ή αλλιώς Ροζ Πόλη είναι η πρωτεύουσα του Ρατζαστάν με εντυπωσιακά φρούρια πάνω σε λόφους, περίλαμπρα παλάτια και παζάρια γεμάτα ευκαιρίες. Το υδάτινο παλάτι της Jal Mahal χρονολογείται από τον 18ο αιώνα.

Μια επίσκεψη στο φρούριο Αμέρ, μόλις 11 χιλιόμετρα έξω από την Τζαϊπούρ, με τους καταπράσινους λόφους που το περιτριγυρίζουν να καθρεφτίζονται στα νερά της λίμνης Μαότα, σχεδόν επιβάλλεται, ενώ στην Τζοντπούρ εντυπωσιάζουν τα σπίτια που είναι βαμμένα στο «μπλε των Βραχμάνων», μιας ανώτερης θρησκευτικής κάστας που είχαν τη συνήθεια να βάφουν έτσι τις περιουσίες τους. Εκεί βρίσκεται το φρούριο Mehrangarh που χαρακτηρίστηκε ως δημιουργία αγγέλων, νεράιδων και γιγάντων.

Το Ουνταϊπούρ αποτελεί τη Βενετία της Ινδίας και στην καρδιά της παλιάς πόλης φιλοξενούνται ιστορικά κτίρια, ναοί και παλάτια που καθρεφτίζονται στα νερά της λίμνης Πιτσόλα. Για ένα οδοιπορικό στους δρόμους των καραβανιών, η Τζάισαλμερ, η Χρυσή Πόλη της ερήμου, φυλάσσεται από τείχη που φτάνουν τα 70 μέτρα σε ύψος. Στο εσωτερικό τους εκτυλίσσεται ένα σκηνικό βγαλμένο από τα παραμύθια, με ελέφαντες να φυλάνε το μέγαρο Nathmal Ji Ki Haveli και τους εμπόρους να πουλάνε εξωτικά μυρωδικά στις υπαίθριες αγορές. Για τους λάτρεις της περιπέτειας, στο Εθνικό Πάρκο της Ερήμου που βρίσκεται στη Μεγάλη Έρημο Thar πραγματοποιούνται τζιπ σαφάρι στους τεράστιους αμμόλοφους.

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