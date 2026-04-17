Στη Σλοβακία υπάρχει ένα χωριό που μοιάζει με «ζωντανό μουσείο» λαϊκής αρχιτεκτονικής, το οποίο το 1977 έγινε το πρώτο στον κόσμο αποθεματικό λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ο λόγος για το Τσισμάνι που είναι, επίσης, παγκοσμίως γνωστό για τα μαύρα ξύλινα σπίτια του, τα οποία είναι διακοσμημένα με περίτεχνα λευκά γεωμετρικά σχέδια που θυμίζουν δαντέλα.

Χτισμένο σε ένα καταπράσινο, ειδυλλιακό τοπίο, το χωριό χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Τα ξύλινα σπίτια του είναι ζωγραφισμένα με λευκή μπογιά, σύμφωνα με μια παράδοση που ξεκίνησε πριν διακόσια περίπου χρόνια. Οι κάτοικοι του Τσισμάνι έψαχναν να βρουν ένα τρόπο να καλύψουν τα κατεστραμμένα σημεία του ξύλου πάνω στα σπίτια τους καλύπτοντάς τα με ασβέστη. Σιγά σιγά άρχισαν να τα διακοσμούν με περίτεχνα σχέδια και η αντίθεση των χρωμάτων δημιούργησε ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Το όνομά του σημαίνει «ο ξυλοκόπος που κάνει θόρυβο κατά τη διάρκεια της δουλειάς του», ενώ πολλά από τα σημερινά σπίτια ανακατασκευάστηκαν μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά το 1921, διατηρώντας όμως πιστά την αρχική τους μορφή.

Δείτε τις φωτογραφίες