Πρόκειται για έναν από τους πιο εντυπωσιακούς κι εξωτικούς προορισμούς της Καραϊβικής, γνωστή ως η «Ωραία Ελένη των Δυτικών Ινδιών», που όμως, οφείλει το όνομά της σε μία αγία. Ο λόγος, για την Αγία Λουκία, ένα μέρος παραδεισένιο με καταπράσινο τοπίο και μαγευτικές απέραντες παραλίες.

Το νησί ξεχωρίζει για τους δίδυμους κωνικούς σχηματισμούς Πιτόνς, που αποτελούν και το σήμα κατατεθέν της Αγίας Λουκίας, ενώ προστατεύονται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αποτελεί ιδανικό μέρος για όσους θέλουν να κάνουν «εξωτικές» διακοπές ή να περάσουν ειδυλλιακές στιγμές. Επίσης, έχει έντονη ζωή, ειδικά την περίοδο που στο νησί πραγματοποιούνται τα φεστιβάλ μουσικής, που είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο.

Ιδανική περίοδος για να επισκεφτεί κανείς την Αγία Λουκία είναι από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο, καθώς είναι ελάχιστες οι βροχές. Μπορείτε, όμως, να την επισκεφτείτε και τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπου ο κόσμος είναι λιγότερος και οι τιμές πιο προσιτές. Εθνικό πιάτο είναι το Green Fig and Saltfish (πράσινες άγουρες μπανάνες με παστό μπακαλιάρο) και αν σας φέρει ο δρόμος σας εκεί, δεν γίνεται να μην το δοκιμάσετε.

Όσο για το όνομά της, η Αγία Λουκία είναι το μοναδικό κυρίαρχο κράτος στον κόσμο που έχει πάρει το όνομά του από μια ιστορική γυναίκα, την Αγία Λουκία τη Συρακούσια. Ωστόσο, λόγω της στρατηγικής του θέσης, το νησί άλλαξε χέρια μεταξύ Βρετανών και Γάλλων 14 φορές (7 φορές η κάθε δύναμη), με αποτέλεσμα αυτή η συνεχής διεκδίκηση να του χαρίσει το προσωνύμιο «Ωραία Ελένη των Δυτικών Ινδιών», παραλληλίζοντάς το με την Ωραία Ελένη της Τροίας.

Δείτε τις φωτογραφίες