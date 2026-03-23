Την αποκαλούν και το «στεριανό νησί» της Αργολίδας, καθώς διαθέτει μια νησιωτική αισθητική και αύρα. Ο λόγος για την Ερμιόνη, η οποία αποτελεί μια ιδανική επιλογή για μια κοντινή απόδραση από το κλεινόν άστυ, ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, φυσικά.

Πρόκειται για μια όμορφη και περιποιημένη κωμόπολη, δίπλα σε ένα υπέροχο, πευκόφυτο ακρωτήρι, το Μπίστι, που διακρίνεται για την αρχοντική αύρα και το γραφικό της τοπίο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αργολίδας, σε απόσταση 85 χλμ. από το Ναύπλιο και ακριβώς απέναντι από την Ύδρα. Χτισμένη αμφιθεατρικά στις δύο πλευρές μιας στενής λωρίδας γης, στο ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, είναι τόσο μικρή όσο πρέπει για μια εξόρμηση που τα έχει όλα, ενώ προσφέρει στους επισκέπτες της εικόνες απίστευτου κάλλους και στιγμές χαλάρωσης με θέα στα νερά του κόλπου ακριβώς μπροστά της.

Στο βόρειο τμήμα της σχηματίζεται το μικρό και γραφικό λιμανάκι με τα γραφικά ουζερί και τα καλοκαιρινά μπαράκια, ενώ στο νότιο τμήμα της «χερσονήσου» βρίσκονται τα Μανδράκια (το πίσω λιμανάκι), όπου δένουν ιστιοπλοϊκά και σκάφη των από θαλάσσης επισκεπτών της περιοχής.

Η Ερμιόνη διαδραμάτισε και σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, αφού αποτέλεσε έναν από τους τόπους όπου συνήλθε η Γ’ Εθνοσυνέλευση (γνωστή και ως Συνέλευση της Ερμιόνης – Τροιζήνας). Οι εργασίες στην Ερμιόνη διήρκεσαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 1827, πριν η συνέλευση μεταφερθεί στην Τροιζήνα. Γενικότερα, η περιοχή της Ερμιονίδας συμμετείχε ενεργά στον Απελευθερωτικό Αγώνα από το ξεκίνημά του, προσφέροντας πόρους και αγωνιστές στην Επανάσταση. Σήμερα, σώζεται το κτίριο (το παλιό δημαρχείο) όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης, το οποίο λειτουργεί ως ιστορικό μνημείο.

