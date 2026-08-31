Μετά από 15 χρόνια στην κορυφή της Apple, ο Τιμ Κουκ ολοκληρώνει σήμερα, Δευτέρα, τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή σελίδας για τον τεχνολογικό κολοσσό. Τη θέση του CEO αναμένεται να αναλάβει ο Τζον Τέρνους, ο οποίος θα βρεθεί πλέον στο τιμόνι της Apple.

Η πορεία του Κουκ στην εταιρεία είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από τη διαδοχή του Στιβ Τζομπς. Ο ίδιος εντάχθηκε στην Apple το 1998, σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η εταιρεία προχωρούσε σε αναδιάρθρωση, αναλαμβάνοντας καθήκοντα senior αντιπροέδρου διεθνών επιχειρήσεων.

Από τη συγκεκριμένη θέση, ο Κουκ συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η Apple οργάνωνε την παραγωγή της. Παράλληλα, υιοθέτησε μια στρατηγική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την εξασφάλιση βασικών εξαρτημάτων που ήταν απαραίτητα για τα προϊόντα της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Apple προχώρησε σε επενδύσεις σε τομείς όπως η flash memory, πριν ακόμη καταγραφεί η μεγάλη αύξηση στη ζήτηση. Οι συγκεκριμένες επιλογές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγή δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη πορεία προϊόντων που αποτέλεσαν σταθμούς για την εταιρεία, μεταξύ των οποίων το iPod Nano, το iPhone και το iPad.

Η ανάληψη όλο και περισσότερων αρμοδιοτήτων από τον Κουκ ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση της υγείας του Στιβ Τζομπς επιδεινωνόταν. Ως αποτέλεσμα, ο Κουκ είχε ήδη αποκτήσει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση της Apple όταν ο Τζομπς αποχώρησε από τη θέση του CEO το 2011, γεγονός που συνέβαλε ώστε η αλλαγή ηγεσίας να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

Η σημερινή αποχώρηση του Κουκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, πάντως, δεν σημαίνει και την πλήρη αποχώρησή του από την Apple. Από την 1η Σεπτεμβρίου, θα αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας, την ώρα που ο Τζον Τέρνους θα αναλαμβάνει την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.