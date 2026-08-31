Το ChatGPT θα υπόκειται σε αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των χρηστών, μία πρωτιά για υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μαζί με την πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox, πολύ δημοφιλή στα παιδιά, και το κοινωνικό δίκτυο Reddit, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι τρεις πλατφόρμες εντάχθηκαν στον κατάλογο των μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης που υπόκεινται στο αυστηρότερο καθεστώς όπως προβλέπει η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ξεπέρασαν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ένωση.

Το ChatGPT γίνεται η πρώτη υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα πρέπει να υπαχθεί σε αυτό το δεσμευτικότερο πλαίσιο.