Για τον Μάρκο Νίκολιτς και την πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League μίλησε σε σερβική ιστοσελίδα ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ, Μηνάς Λυσάνδρου.

Η περασμένη σεζόν έκλεισε με την Ένωση να πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και η φετινή άνοιξε με την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δύο επιτυχίες που φέρουν τη σφραγίδα του Νίκολιτς, τον οποίο αποθέωσε ο Λυσάνδρου σε δηλώσεις του στη σερβική ιστοσελίδα «ArenaSport».

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για την επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Είμαστε στη League Phase, κάτι που ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για μας. Όταν καταφέρνεις να είσαι μέλος αυτής της θαυμάσιας ποδοσφαιρικής οικογένειας, όπου ανήκουν οι κορυφαίοι, είναι κάτι το υπέροχο», είπε αρχικά ο Λυσάνδρου.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Ένωση έχει τρεις Σέρβους, τον Νίκολιτς και τους Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση.

«Πρώτα από όλα μιλάμε φυσικά για τον στρατηγό, τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν κάποιος θέλει να καταλάβει το ταλέντο του, την προσωπικότητα του, την προπονητική του ικανότητα, τότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να δει ένα παιχνίδι μας. Το πώς προετοιμάζει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το μοναδικό. Είναι μεγάλος κόουτς και φέρνει σπουδαία αποτελέσματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».